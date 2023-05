Sanidade ve un "componente político" en la iniciativa legislativa en demanda de mejoras en la Atención Primaria

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha tildado de "iniciativa política" la ILP presentada este martes en el Parlamento gallego en demanda de mejoras y de profesionales en la Atención Primaria y cuya tramitación fue rechazada por los votos del PP.

A preguntas de los periodistas en un acto en A Coruña, el conselleiro ha señalado que por su parte escuchó la propuesta, pero ha argumentado que la persona que hizo la defensa de la misma "apenas habló diez segundos" de la misma.

"Habló de otras cuestiones con datos como que en los PACs no hay pediatras, nunca los hubo, no los hay, creo, que en ningún sitio de España, o que derivamos pacientes de la Atención Primaria a la privada, cosa que no es cierta", ha apuntado.

Y es que para el conselleiro detraás de la iniciativa legislativa popular (IPL) hay "un componente político importantísimo". "Una inciativa que promovía el BNG, que fue el que convocó la manifestación del 12 de febrero que avala esta iniciativa", ha recalcado. Además, ha calificado de "curioso que llegue al Parlamento a semanas" de las elecciones municipales.

Con todo, ha insistido en que la Consellería está "dispuesta" a mejorar la Atención Primaria, pero ha rechazado argumentos como que la comunidad autónoma "exporte" médicos. "El 90% de los médicos de familia que se forman en Galicia siguen trabajando con nosotros", ha aseverado.

Al hilo de ello, ha dicho que a Galicia le gustaría "contar con todas las plazas MIR que queremos tener y que el Ministerio -- de Sanidad-- no nos permite tener", ha añadido el conselleiro, quien se ha mostrado dispuesto a "mejorar" aspectos para lo que ha apelado a la negociación.