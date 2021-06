Sanidad quiere vacunar ya a los jóvenes y que no se les estigmatice

Sanidad quiere conseguir coberturas de vacunación elevadas, solapando los grupos etarios, para "meter en vereda" los incrementos de contagios que se están produciendo entre los grupos de población no vacunados, especialmente los más jóvenes, a los que pide no estigmatizar.



Así, lo ha expresado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha reclamado que "no se estigmatice" a los jóvenes, porque, según palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "era esperable" que aparecieran brotes al final de los cursos académicos: hay más interacción y se viene de año y medio de pandemia.



Más que grupos de edad, la clave para Sanidad es ver quién está vacunado y quién no y, aprovechando el aumento de dosis -seis millones de dosis llegan esta semana, en un nuevo récord-, quieren llegar "a todos", también a los más jóvenes y esperar la respuesta positiva, como del resto de la sociedad, de aceptación de la vacuna.



Sobre el macrobrote de Mallorca, tanto Simón como la secretaria de Estado han considerado que estos viajes con múltiples orígenes y múltiples escenarios diferentes suponen el "caldo de cultivo" necesario para que se genere una trasmisión, a lo que se añade eventos masivos con poco control.



Por ello, han reconocido que se ha generado una actuación perfecta para la transmisión de un virus. Ahora, ha informado, hay identificados 5.126 viajeros, algunos ya han regresado (4.464) y faltan por regresar 470 y otro tienen previsto el viaje.



En total, hay identificados 1.267 casos. Son datos importantes que dan un toque de atención que no está teniendo un impacto enorme en la pandemia y suponen un porcentaje "no desdeñable" del total de casos, alrededor del 2,5 por ciento de los casos de los últimos 14 días y del 5 por ciento de los últimos siete.



"No son datos exagerados pero tienen un peso" ha dicho Simón, quien ha considerado que no tendrán impacto en la hospitalización. "Son personas jóvenes, algunos se hospitalizarán y es posible que alguno fallezca pero numéricamente son muy poquitos", ha señalado.



En la rueda de prensa, Simón ha hecho un relato de cómo está el escenario de los vacunados por grupos de edad. Según ha dicho, hay un grupo ya vacunado con tendencia descendente que son los mayores de 80 y 70; otro grupo de 60 a 69 con una altísima cobertura y que bajan "pero un poco más suavemente", otro de 50 a 59 años con coberturas muy altas y claros descensos y el resto es "progresivo".



Aquí entran los de 40 y 49 años que se están "estabilizando" y el resto no vacunados, que tiene incidencias mayores.



"Hay que conseguir vacunarlos a todos porque es lo que nos va a sacar de la pandemia, y con coberturas de vacunación altas esto se puede conseguir", ha asegurado.



Simón, que ha informado de que a partir de mañana Sanidad dará datos de incidencia de vacunación por grupos etarios, ha apelado a vacunar de "manera homogénea" al menos al 70 por ciento de la población para el caso de que hipotéticamente vengan variantes que escapen a la inmunidad.



Mientras, Calzón ha apostado por hacer "una repesca" de los grupos mayores sin vacunar y ha valorado que la estrategia actual permite el solapamiento más cuando esta semana se reciben seis millones de nuevas dosis.