Sanidad pedirá a Hacienda definir una línea específica para salud mental en los presupuestos

Gómez destaca que se trata de un programa "serio y responsable" y la oposición le acusa de "opacidad " y "baile de cifras"

El conseller de Sanidad y los grupos parlamentarios de la oposición se han enzarzado este miércoles en Les Corts a cuenta del presupuesto para salud mental y, al respecto, el titular del departamento, Marciano Gómez, ha zanjado: "Voy a hablar con Hacienda para que haya una línea específica para salud mental en los presupuestos".

Gómez ha comparecido este miércoles en la Comisión de Sanidad de Les Corts para explicar el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-27, que fue presentado el pasado 8 de enero por el 'president' de la Generalitat, con nueve líneas estratégicas y 82 acciones resultado de "un extenso proceso de análisis y planificación" frente a "un plan del Botànic que nunca existió".

Al respecto, ha recalcado que el Consell ha hecho "una apuesta inequívoca" por la salud mental con un presupuesto de 724 millones para esta legislatura: 440 millones para los distintos programas presupuestarios que ya se hacían para Salud Mental -- 110 por año-- a los que se suman ahora 283 millones adicionales en medidas específicas que recoge el nuevo plan. Para este 2024 se destinarán 150 millones "ya ratificados", lo que suponen un aumento del 37% de los recursos económicos.

"No hay plan sin presupuesto porque esta era una condición indispensable para presentar un proyecto en condiciones", ha recalcado. Del mismo modo, ha advertido: "No es serio ni responsable presentar una planificación en salud mental en los minutos finales de una legislatura sin dotación presupuestaria, es decir, sin interés real de ponerlo en marcha", ha reprochado en referencia al programa que presentó el expresident Ximo Puig.

Por contra, ha defendido que si "realmente tu apuesta es decidida, has de plantearlo al principio de la legislatura, con ambición, con las cartas encima de la mesa y con compromisos concretos" para que "pueda ser evaluado por los ciudadanos antes de las elecciones".

Por contra, ha afirmado que el plan del Botànic "nunca existió": "Se financió con 180.000 euros, 85.000 en un convenio de 2022 y 95.000 en el de 2023, que aun siendo supuestamente un convenio de colaboración, en realidad se trataba de un contrato encubierto".

Así, ha señalado que "en la cláusula 4 la Universitat de València, no el Consell, se compromete literalmente a la redacción del plan y a la maquetación del documento final", pero que para "evitar que se considerara como un contrato se introdujo la cláusula 13 sobre la propiedad" y al respecto ha señalado que "los derechos de autor y la edición los tiene el comisionado anterior y la propia Universitat de València, pero de la Generalitat ni mención".

Asimismo, ha apuntado a la oposición que existe "una importante diferencia" entre ambos planes: "El suyo nunca fue una norma del Consell y el nuestro está siendo tramitado para su aprobación como acuerdo del Consell". "No es una copia, pero sí que ha sido barata, tanto que ha salido gratis y no esos 180.000 euros que costó el suyo", les ha afeado a PSPV y a Compromís, a quien se ha comprometido a entregarles toda la documentación sobre el plan "euro a euro".

De este modo, ha señalado que el Botànic tenían 440 millones presupuestados de suma para la legislatura a los el Gobierno del PP suma otros 283 con el nuevo plan. "El algodón no engaña. Y las cifras tampoco", ha señalado. En cualquier caso, ha garantizado que no tienen "ningún inconveniente" en coger "lo bueno de ese plan, que es de la Universidad, porque yo siempre me quedo con lo que creo que es lo mejor, sea de quien sea, para la sanidad pública valenciana".

Del mismo modo, Gómez, que se ha comprometido a incrementar los recursos humanos en función de la disponibilidad efectiva. "No vamos a ser demagogos en este ámbito ni prometer lo que no podamos cumplir para no generar frustación", ha asegurado "a diferencia de la contratación de los 250 profesionales que prometió Puig y de los que nunca se supo".

"La salud mental es un tema muy delicado que exige una acción conjunta de toda la sociedad y de todo el arco parlamentario y por primera vez se pasa de las promesas a los hechos para que de ser el patito feo de la sanidad valenciana", ha defendido Gómez que ha pedido a la oposición su colaboración: "Voy a hacer lo posible para que esto salga, pero en un tema tan sensible es imprescindible huir del debate político rastrero, hacer borrón y cuenta nueva y mirar hacia adelante con el ánimo de que entre todos intentemos resolver esta lacra".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"FALTA DE INFORMACIÓN"

Por su parte, la oposición le ha reprochado no tener información del plan "más allá de un dossier de prensa" y el "baile de cifras" con que se ha presentado este plan, "primero al anunciar 283 millones y luego cambiar a 724". Así, la diputada socialista Cristina Martínez ha calificado el documento de "poco realista", ha criticado que tiene "una visión antigua que se olvida de la visión psicosocial", ha cuestionado las "carencias" que presenta y que "le falta concreción en los objetivos y presupuesto para ejecutarlo".

En ese sentido, el diputado Carles Esteve, de Compromís, ha replicado a Gómez que la colaboración que le pide es "imposible" sin disponer del plan y ha afirmado que "no es verdad que tengan un presupuesto mejor" ya que comparando los dos planes hay "un recorte de 21,6 millones". Por su parte, Ana Vega, de Vox, ha elogiado este plan frente a los "'ximoanuncios' a bombo y platillo con ánimo electoralista" del anterior mandato.