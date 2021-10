Sanidad llama a la prudencia y a respetar las medidas para no "volver atrás"

El consejero se muestra preocupado por el repunte del Covid en otras comunidades pero espera que tenga "un efecto temporal"

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a seguir respetando las medidas de seguridad frente al coronavirus (mascarilla y distancia) este jueves, primer día sin la mayoría de las restricciones que estaban vigentes en la región, que ha entrado en un nivel de riesgo controlado.

El titular del departamento se ha mostrado preocupado por el repunte de casos e incidencia Covid en otras comunidades autónomas, pero espera que tenga "un efecto temporal. Eso sería lo deseable: que no siga extendiéndose y que no tengamos que volver hacia atrás", ha expresado.

"Tenemos que ser prudentes. Entramos en esta fase de riesgo controlado porque los datos nos lo permiten", pero "tenemos que seguir respetando las medidas de seguridad, fundamentalmente la mascarilla y la distancia social, porque lo que no queremos es tener un repunte", ha manifestado a preguntas de RNE.

Rodríguez ha indicado al respecto que hay que acostumbrarse a seguir teniendo casos de Covid, "porque el virus va a seguir estando ahí", pero ha remarcado que lo fundamental es que no haya "repercusiones importantes" sobre las personas que se contagien.

Preguntado por cuando entrará Cantabria en la denominada 'nueva normalidad', el máximo responsable de la sanidad regional no se ha mostrado "muy optimista", pues aunque tiene "mucha confianza" en los ciudadanos --que han sido "muy responsables" durante la pandemia--, el no tener limitaciones hará que la incidencia se mantenga o incluso suba "algo".

Por eso, la Consejería estará "muy pendiente" de los indicadores y continuará midiendo el número de nuevos casos o la repercusión en Atención Primaria y hospitalaria, para seguir la evolución de la pandemia, con la esperanza de poder mantener la actual situación de riesgo controlado.

"Siendo prudentes, yo creo que seremos capaces de mantenernos en este nivel de riesgo controlado. Y ya no me atrevo a decir para cuándo lo de la nueva normalidad", ha expresado Rodríguez. Y "si hay que retorcer, pues tendremos que retroceder. Pero esperemos que eso no pase", ha concluido.