Sanidad esperará a las nuevas vacunas para pinchar en otoño la cuarta dosis

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este miércoles que será en el otoño el momento más probable para seguir con la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que se esperará a que estén las vacunas adaptadas a las nuevas variantes para seguir con la inmunización.



Lo ha anunciado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en el que ha reunido de forma telemática a los consejeros autonómicos en dos ocasiones, una de ellas enfocada en el coronavirus y una segunda para abordar la convocatoria de nuevas plazas médicas y de especialidades sanitarias.



"Con la máxima cautela" y a la espera, según ha dicho, de lo que decida la Comisión de Salud Pública convocada para mañana, la ministra ha avanzado que esas vacunas llegarán en otoño o a partir de la segunda quincena de septiembre.



La Comisión de Salud Pública ha aprobado ya que se vacune con la cuarta dosis a las personas mayores de 80 años y a las personas que están en residencias y queda aún por determinar cuándo se vacunará al siguiente grupo, el de mayores de 60 años. Sí han recibido ya la segunda dosis de refuerzo las personas inmunodeprimidas.



Sanidad tiene intención de esperar a que esas nuevas vacunas, entre las que se encuentra la española Hipra, sean autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. "Si es así, pues por supuesto formará parte del portfolio de vacunas para hacer frente a la covid", ha dicho la ministra.



"En el caso de Hipra tenemos nuestras mejores disposiciones, nuestro mejor deseo, pero en estos momentos se encuentran en un proceso de evaluación técnica", ha dicho sobre la vacuna española.



Darias ha explicado que se ha abordado también en la reunión la diferenciación entre hospitalizados con y por covid, porque hasta ahora los datos se dan de forma global, sin distinguir quién ingresa por la enfermedad o por otras dolencias, aunque tenga también el virus.



"Seguimos dando los datos a nivel global, pero estableceremos un apartado en donde se especifique los ingresos por covid para tener así una información más adecuada", ha dicho Darias.



ESTUDIO SOBRE COVID PERSISTENTE



Hoy, la ministra también ha dado a conocer a las comunidades el punto en el que se encuentra el estudio "Ciberpostcovid", en el que el Instituto de Salud Carlos III trabaja desde finales del año pasado.



Ha detallado que aún está en su primera fase y que pretende arrojar una definición sobre lo que es el covid persistente: "El conjunto de síntomas multiorgánicos no atribuibles a otras causas que perdurarán tras la fase aguda de la infección", ha matizado.



Esta primera fase se ha centrado, ha proseguido, "en los síntomas de carácter neurocognitivo", como la pérdida de memoria, dificultades de concentración, confusión, dolores articulares o musculares, limitación de la movilidad y otros sistémicos como la fatiga.



Darias ha afirmado que las siguientes fases del estudio tratará de aportar más información "sobre la definición de covid persistente" en cuanto a los "procesos diagnósticos, los posibles predictores clínicos y biológicos y también la carga de la de la enfermedad".



La ministra ha expuesto en la Interterritorial el contenido del real decreto aprobado ayer que abre la vía a crear nuevas especialidades sanitarias y busca ampliar la formación de los médicos, una situación que el PP critica porque, según ellos, no solo no se les ha pedido opinión sino que “ignora” además el mandato que el Ejecutivo recibió de la mayoría del Congreso de los Diputados.



Con respecto al plan para convertir en fijos a más de 67.000 sanitarios que encadenan contratos, Darias ha explicado que está trabajando intensamente en un grupo técnico en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para homogeneizar los baremos.



Además, Darias ha anunciado este miércoles que se convocará "la mayor oferta en la historia" de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), 11.112 en total, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de seguir incrementando el número de convocatorias.