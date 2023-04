Sanidad eleva al Consejo de Gobierno las medidas de salida de huelga de Primaria y estarán en la nómina de junio

La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha informado este miércoles a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts) que ha elevado al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la implantación de las medidas del Plan de Atencion Primaria que permitió la salida de la huelga de médicos y pediatras.

De este modo, desde la Consejería de Sanidad se ha indicado que dispone del informe favorable de la Consejería de Hacienda y se ha indicado que está previsto que se apruebe en los próximos Consejos de Gobierno, de modo que se cumplirá el compromiso de que los complementos retributivos se perciban ya en la nómina de junio.

"A los profesionales sanitarios, y en concreto a los médicos y a los facultativos, se nos hace bastante difícil de entender a veces los tiempos de la Administración. Por eso, hoy estamos razonablemente satisfechos con que la directora general de Recursos Humanos haya vuelto a ratificar, y así haya quedado consignado en las actas de la Mesa Sectorial, la voluntad de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la huelga", ha destacado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

En el acuerdo se contemplaba la creación de población atendida para categoría deficitaria, incentivación al turno de tarde, se han incluido en la Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA) otro nuevo cálculo para la TSA domiciliaria, se ha incluido en la TSA las unidades de atención específica odontólogos, higienista dental, matronas, fisioterapia y trabajadores sociales y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) vinculados, y donde corresponda se les aplicará la ruralidad. En cambio, no se incluyen las unidades de atención a residencias en la ruralidad.

No obstante, la Dirección General de Recursos Humanos ha especificado que Enfermería del Trabajo cumple la condición de categoría deficitaria, mientras que el resto, de momento, no la cumplen. Además, aunque en el caso de la TSA no se ha modificado nada respecto al borrador para no retrasar su paso por el Consejo de Gobierno, desde la Consejería se ha indicado que está pendiente de su desarrollo y se valorará en su momento.

"Les hemos intentado trasladar que para los médicos y para los nuevos especialistas, para los residentes que están terminando, sería importante ver esto plasmado blanco sobre negro en el Consejo de Gobierno, pero no hemos conseguido que nos digan una fecha concreta en la que va a pasar porque dicen que es un mecanismo, un procedimiento burocrático bastante complejo y que no pueden asegurarlo, pero que tiene que ser efectivo antes del 1 de junio para que puedan ir adelante las nóminas", ha explicado Hernández, miembro del comité de huelga.

En el documento de compromisos de salida de la huelga, la Consejería se comprometió a implementar los aspectos económicos coincidiendo con la incorporación de los nuevos MIR, que terminan su residencia el próximo 27 de mayo. Tanto en declaraciones a los medios del consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, como en la reunión de la Mesa de este miércoles, el departamento de Sanidad ha ratificado su compromiso para que se perciban en la nómina de junio.

En el acuerdo alcanzado desaparecía el complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), que suponía una media de 323 euros para médicos y 279 euros en el caso de los pediatras, y se sustituye por un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras.

Además, contemplaba un plus de 500 euros al mes para aquellos facultativos que hagan tardes puras y un plus de 300 euros mensuales a aquellos que hagan tres y cuatro tardes semanales. También se recogen otras cuestiones como la de facilitar los turnos mixtos, eliminando la obligatoriedad del 70% de aceptación por parte del equipo de Atención Primaria, así como medidas en las que ya se trabaja para reducir los trámites burocráticos.

En cuanto a los centros de difícil cobertura, desde la Consejería se ha mencionado el documento que se ha emitido a nivel de la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y se ha propuesto crear o continuar con un grupo de trabajo para su traslado al Sermas en la Comunidad de Madrid.

Desde los sindicatos, se ha solicitado a Atención Primaria una reevaluación de los centros que cumplan cinco de los criterios de los 13 puntos posibles que plantea el ministerio para que se consideren de difícil cobertura.