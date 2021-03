Sanidad defiende la suspensión de AstraZeneca tras detectar un caso de trombosis: "Era una decisión necesaria"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado este lunes la suspensión "de forma temporal" la inoculación de la vacuna de AstraZeneca en España. Así se ha pronunciado esta tarde durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha comparecido junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y la directora del Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas. "Durante el fin de semana he mantenido contacto con mis colegas europeos", ha asegurado Darias.

"Este fin de semana saltaron alertas de casos de trombosis poco frecuentes", ha anunciado Carolina Darias, lo que ha hecho saltar las alertas. "Casos que se salen del patrón conocido". Por ello, ha advertido que se está haciendo un seguimiento y se ha decidido suspender durante los próximos quince días el uso de AstraZeneca. En este sentido, la ministra de Sanidad ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad" a la población.

Carolina Darias ha advertido, además, que todas las comunidades autónomas han estado de acuerdo en suspender la vacuna. "Entendían que era una decisión difícil pero era necesaria" y ha adelantado que no ha habido ninguna región que haya "transmitido lo contrario". "Nos parece fundamental compartir esta información con los miembros de este Consejo Interterritorial", ha añadido. La decisión que se ha tomado, en palabras de Darias, viene dado por el principio de "prudencia".

"Que hayamos dicho que 939.534 personas se hayan inoculado la vacuna de AstraZeneca y solo tengamos un evento de este tipo quiere decir que la relación beneficio riesgo sigue estando ahí", ha remarcado.

El primer caso de trombosis en España

La directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, ha admitido que no era "especialmente preocupante". No obstante, durante el fin de semana "se ha cambiado la situación de riesgo". El sábado se detectó un caso de trombosis "poco habitual". Este hecho, y después de conocerse que también se han detectado casos similares en Noruega y Alemania, en total once casos, ha hecho que España haya decidido suspender temporalmente la vacuna, hasta que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitan una valoración detallada de todos los casos.

Por otro lado, otra de las cuestiones recurrentes durante la rueda de prensa es lo que va a ocurrir en los próximos días con las personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna. "Es un mensaje de tranquilidad", ha asegurado la directora de la Agencia Española del Medicamento. "La incidencia es muy baja pero tenemos que tener la información de qué hacer en el caso de que aparezcan síntomas de este tipo", ha indicado.