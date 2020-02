La sangrante comparación de Rosa Díez sobre la apología del franquismo que el Gobierno pretende castigar

La fundadora de UPyD y colaboradora de COPE, Rosa Díez, ha respondido a la propuesta del Gobierno de convertir la apología del franquismo en un delito. Lo ha hecho con un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que critica que el Gobierno trate de diferente manera la apología de la dictadura franquista de la apología del terrorismo.

El mensaje que Rosa Díez ha compartido a través de su cuenta de Twitter es el siguiente.

Y gora ETA, no se olvide.https://t.co/HRsocyt86j — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 11, 2020

La fundadora de UPyD ha compartido una noticia titulada: "Cuidado con la libertad de expresión ¿Se puede gritar 'Viva Hitler' pero no 'Viva Franco'?". Un mensaje al que Rosa Díez ha respondido con "Y gora ETA, no se olvide".

Errejón se desmarca del Gobierno

El líder de Más País, Iñigo Errejón se ha desmarcado de la propuesta del Gobierno de penalizar la apología del franquismo, una medida que teme que pueda cercenar la libertad de expresión.

Errejón se ha pronunciado en estos términos a su entrada en la Junta de Portavoces en declaraciones a los periodistas en las que se ha referido al anuncio que hizo ayer la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, de que se reformaría el Código Penal.

"Muchas barbaridades que dicen los señoritos de Vox no me gustan y por eso no pediría prohibirles o ilegalizarles", ha asegurado Errejón para acto seguido asegurar que "las restricciones al derecho a la libertad de expresión en el mejor de los casos se convierten en un boomerang".

"En España nos merecemos un debate más serio y más sosegado sobre la libertad de expresión y esta especie de histeria por la cual cada uno quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión de quien piensa diferente no nos va a llevar a ningún buen puerto, y lo digo para todos los casos", ha dicho Errejón.