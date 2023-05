Sandra Gómez es la candidata mejor valorada en las elecciones municipales de València

La candidata del PSOE a la Alcaldía del Ayuntamiento de València y vicealcaldesa, Sandra Gómez, es la candidata mejor valorada por la ciudadanía, mientras que el aspirante de Vox, Juan Manuel Badenas, consigue la peor nota media, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves.

La ciudadanía aprueba a tres de los seis candidatos que se presentan a las elecciones municipales del 28 de mayo: la socialista Sandra Gómez, con un 5,37; el actual alcalde y candidato de Compromís, con una nora de 5,21 y la candidata del PP, María José Catalá, puntuada con un 5,00.

En cambio, el candidato de Ciudadanos, Fernando Giner, obtiene una calificación de 4,54; la de Unides Podem - EUPV, Pilar Lima, tiene una nota media de 4,16 y el peor valorado es Juan Manuel Badenas, de Vox, con un 3,55.

El actual alcalde, Joan Ribó, es el más conocido entre los encuestados: solo el 3,1% de los encuestados dice no conocerlo. Le siguen en segundo lugar la 'popular' María José Catalá, a la que el 22,5% de la población no conoce; en tercer lugar Sandra Gómez, desconocida para el 27,6%; Fernando Giner, con un 33,6%; Pilar Lima con un desconocimiento del 48,5%, y Juan Manuel Badenas, al que no reconoce el 50,1% de la ciudadanía de València.

Joan Ribó obtiene una nota media de 7,76 entre quienes votaron en las pasadas elecciones a Compromís. Los votantes del PSOE calificaron al actual alcalde con un 6,38 y los de Unides Podem -EUPV le puntúan con un 7,26. La población que se decantó por el PP en 2019 otorga all alcalde una nota de 2,23; los de Ciudadanos le dan un 2,79 y los de Vox un 1,95.

Los votantes del PSOE califican con un 7,14 a Sandra Gómez. La candidata socialista logra una nota de 6,49 entre los votantes de Compromís y de 6,18 de los de Unides Podem. Los votantes del PP dan una nota de 3,68 a la vicealcaldesa, los de Vox un 3,06 y los de Ciudadanos un 3,95.

La candidata del PP, María José Catalá, tiene una nota media de 7,21 entre los votantes del PP, los de Vox le otorgan un 5,62 y los de Ciudadanos un 5,83. En cambio, quienes votaron al PSOE en las anteriores elecciones la puntúan con un 4,42, los de Compromís le dan un 3,77 y los de Unides Podem un 3,17.

Fernando Giner aprueba entre los votantes de Ciudadanos, que le dan un 5,50, y entre los del PP, que le puntúan con un 5,29. El electorado del PSOE le da un 4,25; el de Vox un 4,49, el de Unides Podem - EUPV un 3,92 y el de Compromís un 3,92.

El candidato de Vox solo aprueba entre los votantes de su partido, que le dan una nota de 6,05. Juan Manuel Badenas tiene un 2,57 de los votantes del PSOE, un 4,8 de los del PP, un 2,14 de los de Unides Podem, un 3,73 de los de Ciudadanos y un 2,35 de los de Compromís.