Sancho (PSOE): "Si fuera por el PP, ni fondos europeos ni comunidades energéticas"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel ha asegurado este miércoles que, si fuera por el Partido Popular, "España no tendría la posibilidad de modernizar su economía con los fondos europeos ni podría desarrollar las energías renovables a través de las comunidades energéticas". Lo ha afirmado durante su visita a las obras de la Comunidad Energética de Gea de Albarracín junto a la cabeza de lista al Senado, María José Villalba y el alcalde de la localidad, que ha recibido 457.532,20 euros de fondos Next Generation para desarrollar el proyecto.

Esta es una de las 1.000 actuaciones que han sido financiadas en la provincia de Teruel con 77 millones de euros por parte, únicamente, de la Administración General del Estado y de acuerdo al mecanismo de recuperación y resiliencia europeo que, han recordado los candidatos, fue fruto de una propuesta y una "ardua negociación" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Los candidatos han recordado que estas ayudas no existirían si el Partido Popular hubiera tenido éxito en su intento de boicotear la llegada de los fondos europeos Next Generation a España. "En una situación de emergencia como la que hemos vivido con la pandemia, el Partido Popular no fue capaz de votar a favor de la llegada de estos fondos, aún sabiendo que eran beneficiosos para la sociedad española y para nuestra provincia", ha indicado el candidato al Congreso, HerminioSancho.

Del mismo modo, y en cuanto a la creación de comunidades energéticas, el candidato al Congreso ha recordado que una de las primeras acciones de Pedro Sánchez en el Gobierno de España fue la derogación del llamado "impuesto al Sol" creado por el Gobierno de Mariano Rajoy, "que dificultaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España imponiendo un cargo al autoconsumidor por la energía generada y consumida", ha dicho.

"El PSOE apostó hace tiempo por las energías alternativas y las comunidades energéticas. El PP paralizó estos movimientos con el impuesto al Sol y hoy veo con sorpresa como incluso los de Teruel Existe, que se unen defendiendo estas comunidades energéticas abrazan con fuerza al partido que las paralizó", ha considerado Sancho.

Además, el candidato ha advertido sobre la intención del PP de abandonar la excepción ibérica: "es algo que hemos tenido para rebajar el precio de la luz, que es fruto también del retraso que creó el impuesto al Sol. Cuanto antes tengamos el autoconsumo garantizado, mejor estaremos y tendremos resuelto un problema a futuro muy importante".

Gracias a los fondos Next Generation, de los que Gea de Albarración ha conseguido captar unos 4 millones, en la provincia de Teruel se están desarrollando cuatro proyectos piloto de comunidades energéticas,con cerca de 2 millones de euros de ayudas, concretamente en Mora de Rubielos, Gea de Albarracín, Luco de Jiloca y Albarracín.

Por su parte, la candidata al Senado, María José Villalba, ha destacado que el PSOE "es el partido que lucha contra la crisis climática. Hemos puesto las renovables y la reindustrialización verde en el centro de las políticas públicas en España, con la aprobación de la primera Ley de cambio climático de la historia".

Ha remarcado que el desarrollo de revovables para enfrentar la crisis climática nestá bajando la factura de la luz de familias y empresas, "colocando a España como líder en transición energética".