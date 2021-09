Sánchez a Vox: "En una democracia sana y fuerte se dialoga, pacta y negocia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este miércoles en la sesión de control en el Congreso que Vox defienda una "triste España" en la que dialogar parezca "un atentado a la razón", y ha explicado a su líder, Santiago Abascal, que "en una democracia sana y fuerte, se dialoga, pacta y negocia".

Sánchez ha subrayado que "la esencia de la democracia es dialogar y pactar" al contestar a Abascal una pregunta en el pleno parlamentario sobre su "negociación con los enemigos de España", en referencia a la mesa de diálogo con el Govern catalán que se reúne este miércoles.

"Qué triste España defiende usted", le ha dicho Sánchez a Abascal al constatar que aboga por "un modelo de país" en el que "no caben" quienes piensan distinto y les "descalifican" y les niegan el diálogo, y como muestra de ello ha recordado que ni siquiera él le contesta cuando le llama por teléfono.

Según ha señalado el jefe del Ejecutivo, tampoco Abascal realmente dialoga en sesiones parlamentarias de control al Gobierno, como en la que se han dirigido uno al otro la palabra, ya que, ha incidido el líder socialista, el presidente de Vox "viene aquí, suelta sus 'hits' y se acabó".

También ha lamentado que Vox haya intentado suprimir la comisión parlamentaria de igualdad "por un supuesto despilfarro", además de hacer hincapié en que el diálogo al que se niega este partido estuvo presente en la redacción de la Constitución y está presente con los agentes sociales y con las administraciones europea, autonómicas y locales.

Abascal, quien no ha hecho uso de su turno de réplica, le ha dicho previamente a Sánchez que pretende "ceder ante los enemigos de España con tal de atornillarse un minuto más en el poder", ya que en la mesa de diálogo con el Govern va a ejecutar, a su juicio, "una traición al rey y al pueblo".

"A usted no le importa que quemen comisarías o que hagan homenajes a psicópatas terroristas", ha añadido el líder de la tercera fuerza parlamentaria.

También Abascal ha acusado a Sánchez de "fantasear" sobre Vox, por inculparles de crímenes de odio con los que no están relacionados, así como silenciar los que no les interesa: "Cuando las víctimas no sirven para demonizar a Vox, ustedes callan".

Y el Gobierno lo hace, en opinión del líder de Vox, "con tal de no reconocer la estrecha relación entre la inseguridad de los españoles y la política de puertas abiertas a la inmigración".