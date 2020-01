Sánchez verá "cuanto antes" a Torra, avalado como diputado por el Parlament

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera reunirse "cuanto antes" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien este martes la Mesa del Parlament ha ratificado como diputado, pese a que la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó el viernes retirarle la credencial.

El encuentro entre Sánchez y Torra puede servir, según el presidente del Gobierno, para abrir un proceso de diálogo territorial y devolver el conflicto catalán a la política.

El objetivo del Gobierno es "resituar la crisis catalana en donde nunca debió salir, en lo político", y no en la vía judicial o penal, ha dicho Sánchez en rueda de prensa tras la reunión del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo de coalición.

En cuanto a la mesa de negociación entre gobiernos pactada por el PSOE y ERC, Sánchez ha dicho que hay que dejar que los tiempos de la formación del Ejecutivo permitan aliviar la carga de trabajo, pero también espera ponerla en marcha pronto para "devolver a la política una crisis política y dejar atrás la vía judicial".

Ha recordado, además, que ha sido Torra quien le ha pedido tener una reunión "personal y bilateral" antes de poner en marcha esa mesa negociadora.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha advertido a Sánchez de que Torra "no puede ser su interlocutor" en un encuentro bilateral, ya que "no es el presidente" de la Generalitat al no poder tener acta como diputado.

En paralelo, la Mesa del Parlament ha celebrado una reunión en la que ha desestimado las peticiones de Cs y PPC para que se retire oficialmente el acta de diputado a Torra.

Las peticiones han sido rechazadas con los votos de JxCat, ERC y el PSC -Catalunya en Comú Podem, la CUP y el PPC no están representados en la Mesa-, después de que el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, haya asegurado que la Junta Electoral Central (JEC) "habría hecho muy bien en inhibirse" sobre la inhabilitación de Torra, sabiendo que la decisión última sobre su caso le corresponde al Tribunal Supremo.

La Mesa ha seguido así el criterio de los letrados del Parlament, que, en un informe, han avalado la continuidad de Torra como diputado y president, tras indicar que las competencias de la JEC lo son solo "en relación a los procesos electorales en curso y hasta que concluyen".

En la reunión de la Mesa de esta mañana se ha formalizado también la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, en el que se alega que la JEC no es competente para ordenar la inhabilitación de un diputado, ya que entiende que esto lo debe decidir el Parlament.

Por su parte, Ciudadanos estudia emprender acciones legales contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los otros miembros de la Mesa que han avalado mantener a Torra su condición de diputado, según han explicado fuentes del partido.

La formación naranja considera que podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación y desobediencia.

Mientras tanto, Torra ha convocado para este viernes un reunión de la mesa de diálogo de partidos catalanes, a la que ya han anunciado que no acudirán ni Ciudadanos, ni el PPC, ni tampoco la CUP.

Por otra parte, la cárcel de Lledoners ha concedido permisos de 48 horas para salir de prisión al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, una vez han cumplido la cuarta parte de su condena por el 'procés'.

Según ha informado el Departamento de Justicia, la junta de tratamiento de Lledoners, donde están reclusos los Jordis, ha acordado esta mañana proponer sus primeros permisos ordinarios, que ahora deberán ser ratificados por el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat.