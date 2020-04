"Sr. Sánchez: ¿se van a poner ustedes multas por no cumplir el protocolo de Seguridad que a mí me exigen?"

Soy el mismo señor que hizo preguntas hace dos domingos y, una vez visto cómo se ha respondido de bien a todas y cada una de ellas, voy a seguir realizando diferentes preguntas. Antes, quiero aclarar una cosa que me inquieta desde hace tiempo: España pertenece a Europa y la moran personas dignas e interesantes, saben muy bien qué es eso de “La memoria histórica” pasada y presente, sobre todo cuando les tocan su honor y su orgullo, por ello debemos estar tranquilos, saldremos adelante sin romper nuestra honorabilidad y unidad.

Sabemos que España tiene afortunadamente suelo, suelo nuestro en abundancia y con un clima magnifico, los países vecinos europeos del Benelux, junto a de los de más arriba, no lo tienen y sus tierras tienen mal clima. Mi primera PREGUNTA de hoy es: por qué no les pedimos y obligamos a que compren nuestros productos, en lugar de hacerlo a otros países de fuera de la Comunidad Europea. Voy a realizar otra PREGUNTA enlazada con la anterior y posiblemente ingenua, es cierto que otros países, por ejemplo Marruecos no paga ningún tipo de IVA o impuestos sobre productos de alimentarios que exportan a Europa. Si esto es así, empezamos a tener un sobrecoste de nuestros productos respecto al resto de otros mundos, haciendo Europa un flaco favor a España.

PREGUNTO si, cuando Europa empiece a dar nuevos créditos para el campo, están los Eruditos Especialista estudiando la manera de realizar un reparto justo y controlar cómo se invertirá y en qué se gastará el dinero para mejorar nuestra agricultura y ganadería. Sin límites de producción y con precios justos. Va siendo hora de que la agricultura y la ganadería se pongan a producir con beneficio para los del campo.

Podría hacer muchas preguntas sobre medicina, que tan de moda está en estos momentos, pero no entiendo lo suficiente para opinar, solo veo que funciona mal y el caos ahí está. Eruditos y científicos españoles junto a los del resto del mundo darán con la clave, pero mientras, entre mentiras y malas gestiones nos va a costar muchas vidas humanas.

Tampoco sé de los diferentes atascados Tribunales de Justicia. Pero PREGUNTO si estos días de retiro forzoso han servido para desatascar muchos de los juicios y si el Ministerio oportuno ha potenciado y vigilado que los jueces hayan podido estudiar dictaminar y cerrar determinados casos.

La enseñanza es otro gran reto del momento. Se están oyendo cosas terribles como aprobados generales, ya se da por acabado el curso… nuestros niños son el futuro de nosotros y en este mundo competitivo, más les vale y nos vale que tengan un buen grado de preparación.

Nunca ha funcionado por lo general que los profesores de los colegios pongan deberes por teléfono o video conferencia y luego padres y niños realicen esos trabajos. Los padres han sido los padres y los profesores los profesores, los niños lo saben y ponen a cada uno en su lugar.

Por ello si han estado o van a estar dos meses y medio en sus casas, PREGUNTO si se debería recuperar esos dos meses en verano y dar vacaciones del 15 de agosto al 5 de septiembre y esto hacerse extensible a la universidad. España tiene que darse cuenta de que estamos en un estado de emergencia grave y sus solucione tienen que ser drásticas y excepcionales.

Es un país listo y trabajador, pasamos de hacer 10 máquinas de ventilación en una semana, a no sé cuantas más al día, transformar fábricas para producir geles o hace mascarillas en lugar de ropa. PREGUNTO si los Eruditos Especialistas, cuando esto se termine, si ya están pensando en nuevas empresas productivas. La playa, el sol, los bares y restaurantes con sus hoteles ya los tenemos, pero necesitamos otro tejido, el industrial, y en estos momentos lo hemos visto. No es soñar pero con nuestro país cultural, si solucionásemos la endémica agricultura, mejorásemos la industria y siguiésemos con nuestro turismo, seriamos un PAÍS insuperable.

Voy a hablar de mi profesión: proyectar y construir. Y vuelvo a realizar nuevas preguntas, puesto que las que planteé el otro domingo ni se han resuelto, ni se han contestado. No se ha resuelto el tema de los ERTE o de los despidos. Nadie sabe cuándo empiezan a cobrar y ni siquiera si la empresa tiene concedido el ERTE. Eso sí, para la tranquilidad de todos los trabajadores que tienen que cobrar el paro, se encuentran con las oficinas de empleo cerradas desde el primer día. No es trabajo esencial, claro, en especial para los que tienen el sueldo asegurado.

Estamos los del gremio de la construcción encantados, no conozco a nadie que no lo esté. El lunes 13 de abril se puede volver al trabajo. Claro me PREGUNTO quién iba a pagar a esos trabajadores, o a los políticos, funcionarios y jubilados, de modo rápido y disciplinado.

Tenemos eso sí que cumplir con el protocolo de Sanidad y PREGUNTO: si Ustedes no han sido capaces de proporcionar a los servicios médicos, UME, guardias civiles, transportes… los equipos de mascarillas, guantes… cómo lo vamos a conseguir nosotros. Eso sí, ojo si se falla porque la multa será grave. Espero que recaigan sobre Ellos multas ejemplares, por lo ocurrido en el suministro a los hospitales y demás centros.

PREGUNTO SI inspectores de trabajo en bloque con todos sus sindicalistas metidos en un coche van a pasar por las obras para hacernos la prueba del test. Y nos pondrán en la frente: virus pasado, virus incubándose o nunca ha tenido virus. De paso, luego, si quieren que pongan multa por las cosas que estén mal, sería un servicio público útil. Posiblemente el problema es que nunca hemos tenido ni tendremos test, los conseguiremos de modo particular e irregular, igual que lo ocurrido con las mascarillas, guantes o geles.

PREGUNTO si, solucionados estos mínimos problemas, los grandes Especialistas Científicos están pensando en cómo vamos a salir de este atolladero de grandes parados.

Teniendo en cuenta que la construcción es una máquina de empleo, se debería engrasar para que absorbiese de modo rápido y temporal el paro que se va a producir en otras actividades.

Por ello PREGUNTO, están planteando y estudiando los Especialistas para cuando Europa o alguien dé dinero en qué se va a utilizar. Por ejemplo, en transformar las ciudades y mejorar su calidad de vida.

Me explico, en lugar de dar dinero para hacer nuevas viviendas sin más, o un parque en determinada zona, se deberían arreglar y cuidar las viviendas existentes, mejorar los aislamientos de fachada, ventanas y cubiertas. Sustituir calefacciones de carbón, gas o gasoil por otras de energías renovables, que tan buen resultado están dando, bajando la contaminación a niveles maravillosos. Las nuevas viviendas también se podrán realizar, pero cumpliendo con estas premisas y, al ser de nueva construcción, con mayores exigencias.

Hemos visto el efecto contaminación coches-ciudad en estos días y PREGUNTO: ¿están estudiando los Especialistas-Científicos dar realmente ayudas para fomentar los medios de locomoción por electricidad? Aparte de dar ayudas a la compra del coche, me refiero a crear infraestructuras para su uso. Por ejemplo, ¿han estudiado que las gasolineras se transformen en supermercados y mientras se haga la compra, se tome café o se lea el periódico, el coche se esté cargando, o realizar simplemente estacionamientos para carga de este tipo de vehículos?

Las grandes ciudades tenían como eslogan estar inmersas en la transitoriedad, superficialidad y anonimato, pero después de este virus, la gente ha despertado y han empezado a conocer a sus vecinos, por ello PEGUNTO si están pensando que estas ayudas sirvan para rehabilitar terrazas, azoteas y zonas comunes de las comunidades de vecinos y fomentar estos encuentros.

Para no extenderme en exceso, PREGUNTO si es ahora el momento para que se estudie y reconsidere a la España vaciada, una vez visto cómo se ha comportado esta peste según zonas más o menos pobladas. ¿Están realizando manchas de posibles pueblos de interés por proximidad a las grandes capitales, con el fin de rehabilitarlos y darles una nueva vida?

Los hoteles en España se están volviendo antiguos y viejos con respecto a lugares atractivos del resto del mundo, el turismo es nuestra mejor fuente de ingresos. PEGUNTO: ¿está el Grupo de Experto estudiando las ayudas que se van a dar para rehabilitar el anticuado sector hotelero, aprovechando el paro que existirá por desgracia este año en transformar y actualizar nuestros hoteles?

PREGUNTO si estos Expertos fuesen capaces de realizar un programa respondiendo a estas y muchas otras preguntas, con un reparto equilibrado y justo, sin corrupciones ni favoritismos, extendiéndolo a todos los gremios y oficios, Europa no solamente daría dinero con agrado sino que nos pondrían como ejemplo.

