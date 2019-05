Sánchez usará la Moncloa para reunirse con Casado, Rivera e Iglesias pese a estar en funciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado miércoles que se reunirá con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos la próxima semana para analizar la situación política tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. A través de un comunicado, el Gobierno informó de que Sánchez comenzará la ronda de contactos con las fuerzas políticas de mayor a menor oposición según los resultados que obtuvieron en la noche electoral con la excepción de Vox, al que ha vetado.

Así, la primera reunión será con el presidente del PP, Pablo Casado, el próximo lunes, 6 de mayo, a las 13:00 horas. Al día siguiente recibirá en La Moncloa al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a las 11:00 horas y a las 17:00 horas mantendrá un encuentro con el secretario de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Todas las reuniones serán en Moncloa, un escenario muy atípico puesto que desde la celebración de las elecciones Pedro Sánchez es presidente en funciones. De hecho, Mariano Rajoy usó en 2016 la Antesala del Comedor de Invitados, situada en la cuarta planta del Congreso de los Diputados, para reunirse en su momento con Sánchez y Rivera de cara a buscar los posibles acuerdos que facilitaran su investidura.

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha reprochado al presidente en funciones su actitud. "Pedro Sánchez está a sus anchas porque va a recibir en Moncloa, ojo al dato, a sus adversarios políticos en la ronda de contactos tras el 28-A. Porque Rajoy cuando era presidente del Gobierno en funciones en 2016 y empezaba consultas con los demás partidos para ver si organizaba algo recibía en el despacho del Congreso, no en Moncloa. Éste no, este es un desahogado. El sentido patrimonial que tiene de los resortes del Estado Sánchez no tiene límites. Porque el que recibe en sede oficial para esta ronda de contactos es el Rey, y él lo puede hacer perfectamente en el Congreso. Pero ha preferido hacerlo en Moncloa", ha dicho.