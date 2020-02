PP: Sánchez usa a Ábalos de escudo porque si cae tendrá que dar explicaciones

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado este domingo que Pedro Sánchez "utiliza" al ministro José Luis Ábalos "de escudo porque sabe que, si le deja caer, él tendrá que asumir las explicaciones y dar la cara ante los medios de comunicación".

Montesinos ha declarado a los periodistas que el caso del encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "ya no es una película de suspense, es una película de terror, y cada vez se conocen más datos de la catarata de mentiras sobre lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas".

Ha acusado a Sánchez de "no querer dar la cara y no decir la verdad", y ha añadido que le gustaría que "explicaran dónde están las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Barajas y por qué no las enseñan a todos los españoles".

El vicesecretario popular ha resaltado que, "según las últimas revelaciones, del avión salieron hasta cuarenta maletas hacia la Embajada venezolana y fueron introducidas en coches oficiales" y se ha preguntado "qué tiene que decir Sánchez sobre eso".

"El caso Ábalos es también el caso de Pedro Sánchez, y el PP no cejará en su empeño de saber toda la verdad, porque los españoles no se merecen un Gobierno que sistemáticamente mienta", ha agregado Montesinos, que ha asegurado que el PP seguirá "su ofensiva parlamentaria y legal para que, caiga quien caiga, los españoles sepan qué ocurrió en el aeropuerto de Barajas".