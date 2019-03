Sánchez: urnas vacías significa involución; urnas llenas, progreso para todos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a llamar a la movilización para que el PSOE gane las elecciones del 28 de abril: "Urnas vacías significa involución y urnas llenas, progreso para todos", ha proclamado en un acto en un teatro de Madrid ante más de 500 personas.

Convencido de que la derecha está "jugando a hacer lo mismo que el 2 de diciembre en Andalucía, a que haya abstención, no movilización", Sánchez ha sostenido que "si el sentido común se moviliza" el 28A, ganarán los socialistas, porque "el sentido común exclusivamente lo representa el PSOE".

El presidente ha apelado a la España "que tiene muchas plazas, no solo la plaza de Colón" y a la que sale a la calle a manifestarse el 8 de marzo, el 15 marzo, el 1 de mayo o el Día de la Constitución, pero también a la de los ciudadanos que sufren en silencio el paro de larga duración, la pobreza, la soledad y la violencia de género.

"A los que se manifiestan con la palabra y con sus silencios, este partido les dice que se hace cargo de sus demandas", ha afirmado.

Junto a las ministras Isabel Celaá, Dolores Delgado y Reyes Maroto, las dos últimas candidatas al Congreso por Madrid, y los candidatos a la Comunidad y el ayuntamiento de la capital, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández, respectivamente, Sánchez ha dibujado un panorama político en esta región "con una derecha partida en tres y una izquierda hecha añicos" en el que los socialistas son los únicos que pueden garantizar la "estabilidad" y el "sentido común" y un proyecto de futuro.

Tras defender que el 28A el país que está en juego es la España "integradora", plural y diversa que él defiende, ha vuelto a plantear la cita electoral como una encrucijada con "dos caminos: el de la España que avanza o el de una España que retroceda cuarenta años", si gana el bloque de la "derecha de tres siglas" que forman el PP, Cs y Vox.

Un bloque que, a su juicio, ha reducido la política a la confrontación, el insulto y la crispación porque no tiene argumentos ni razón, ha dicho.

Frente a ella, el presidente ha reivindicado la vertiente útil y transformadora de la política y ha rechazado la "vetocracia" del líder de Cs, Albert Rivera, al que ha reprochado que con su cordón sanitario al PSOE esté vetando a los millones de españoles que han votado a este partido alguna vez.

A Casado le ha afeado con ironía que diga que el PSOE no es un partido constitucionalista, cuando "todos sabemos que ellos estuvieron desde el minuto uno en hacer la Constitución y lo feministas que son y lo mucho que han hecho por las mujeres".

Como viene haciendo desde que comenzara la precampaña, Sánchez también se ha referido a Vox en su intervención, aunque sin nombrarlo, como la "ultraderecha que siempre ha existido, aunque antes estaba dentro del PP y ahora han creado su propio partido".

Frente al PP "insolidario que hace oposición a los españoles", se ha reafirmado en que su Ejecutivo va a "continuar gobernando hasta el último minuto de la legislatura" para dirigir al país a un "horizonte alternativo al que lo llevaba la derecha hace pocos meses".

En un ambiente algo frío en comparación con los calurosos actos que abarrota en otras provincias, Sánchez ha compartido escenario con el exentrenador de baloncesto Pepu Hernández, su apuesta para la Alcaldía de Madrid, que se ha declarado "socialista de corazón porque me revelo contra la injusticia y la desigualdad. Ese es el enemigo, no la derecha de tres cabezas y pocas ideas", ha aseverado.

Por su parte, Gabilondo ha coincidido con Sánchez en llamar a las urnas: "Si no participamos nosotros, lo harán por nosotros; si no gobernamos nosotros, gobernarán otros y en otro sentido y ya no valdrá con lamentarse", ha advertido, tras subrayar que no acudir a votar es "alfombrar que lleguen los que prefieren la involución".