Sánchez, o una manera de hacer política a la carta ante su minoría parlamentaria

Pedro Sánchez cuenta con 84 diputados y ningún pacto de gobierno, con lo que con esa cifra de escaños solo puede pasar lo que está pasando, que la capacidad de sacar medidas adelante es nula y el Ejecutivo socialista no sobrevive más que de los anuncios que posteriormente no puede llevar a cabo. Porque 84 escaños dan para lo que dan, aunque Sánchez insista en que se aferrará a la legislatura y no convocará elecciones anticipadas.

Pero si sacar medidas adelante no es el fuerte de este Gobierno en insuficiente minoría, ha encontrado un filón en la comunicación política como forma de gobierno.

La última muestra, repetida por cierto, el CIS. La encuesta de intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas dibuja a un PSOE que arrasaría en las urnas a pesar de que Pedro Sánchez, hasta el momento, haya registrado los dos peores resultados electorales de los socialistas.

Desde la llegada al poder de Sánchez, los socialistas han dado un giro al CIS poniendo al frente a José Félix Tezanos, miembro de la Ejecutiva Federal Socialista que además ha cambiado el método de las encuesta de intención de voto que, como otra novedad, ahora se publica mensualmente.

Amarrado el CIS, Sánchez se ha refugiado como ha podido de su debilidad parlamentaria con otros asuntos como uno de los primeros escándalos que le afloraron: convertir su viaje al FIB en Alicante en un secreto de Estado para no dar explicaciones de cómo utilizó el avión oficial para ir a este festival de música junto a su esposa.

También se ha refugiado Sánchez como ha podido de los escándalos de sus ministros después de que dos, Máxim Huerta y Carmen Monton, tuvieran que dimitir, el presidente del Gobierno hizo la técnica del avestruz con Dolores Delgado, titular de Justicia, y sus escándalo con Villarejo; y con la sociedad que Pedro Duque creo para pagar su chalé en la playa. El 'Delgado gate' saltó cuando Sánchez se encontraba de gira por Sudamérica y no dio la cara ante los medios en España. La táctica fue dejar que escampara y culpar al PP de una persecución en lugar de coger el toro del Gobierno de la dignidad que prometió llevar a la Moncloa por los cuernos y acabar con las dudas que desde entonces acechan a su Ejecutivo. "Si tengo en la Ejecutiva Federal a un responsable político que crea una sociedad para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera" era lo que decía Sánchez en la oposición. En el caso de Pedro Duque, el presidente parece haber interpretado la evasión fiscal a la carta.

Por si le llega la hora de tomar medidas con respecto a Cataluña, que de momento está viviendo un otoño menos caliente de lo que se esperaba, el jefe del Ejecutivo ya se está poniendo de perfil y cambiando de opinión con respecto a cuando era jefe de la oposición. Lo que hace cinco meses para Sánchez era un claro delito de rebelión, a asegurar este miércoles en sede parlamentaria que que en Cataluña no hubo rebelión, “en el sentido penal del término”.

"En 1994, me lo recordaba la vicepresidenta, el señor Trillo hizo una propuesta de modificación, una enmienda, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a supuesto de golpe de Estado se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan; el del señor Casado hasta incluso pasa por la derecha a un señor como Trillo". Al otrora denostado por izquierda política Federico Trillo tuvo que recurrir Sánchez para esta especie de política a la carta que está desarrollando.

Respecto a este asunto, esto era lo que decía Sánchez en TVE pocos días antes de presentar la moción de censura contra Rajoy: “Vamos a llevar al Parlamento una modificación del Código Penal para revisar el delito de rebelión.Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución, pero este delito debe acomodarse a la España del siglo XXI”.

Sánchez también se ha servido de su álbum de fotos como un elemento más de gobierno. Sin ir más lejos, este jueves añadió las postales de Richard Gere y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook a una colección de la que forman parte Donald Trump, Bill Gates, Justin Trudeau o la pequeña Irene, además de las visitas de ciudadanos que ha organizado en Moncloa o sus fotografías haciendo deporte. Aunque la que se ha convertido en incónica fue una de las primeras que se realizó como parte de esta comunicación política en la que se basa su forma de hacer gobierno: su viaje a Bruselas en el Falcón en camisa, corbata y gafas de sol acompañado de sus asesores.

.@sanchezcastejon vuela a la cumbre de Bruselas a defender la #Europa de los derechos sociales y luchar contra la xenofobia. Por una #Europamejor���� pic.twitter.com/lSu9wyuUub — La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 de junio de 2018

Todos estos elementos, frente a ningun decisión política de calado aprobada en el Parlamento. Son las consecuencias de gobernar sin socios y con solo 84 diputados, el Gobierno más débil de la era democrática.