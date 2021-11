Sánchez transmite "tranquilidad y optimismo" ante la situación de España

El presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha transmitido durante la reunión de la Ejecutiva del PSOE un mensaje de "confianza, tranquilidad y optimismo" sobre la situación del país pese al alza de los precios, que en el partido aseguran que es una cuestión "coyuntural".

Fuentes socialistas han comentado además que la celebración de dos consejos de ministros a la semana hasta finales de año, en lugar de uno, es una forma de impulsar la aprobación de leyes y medidas que ya están elaboradas y que no tienen por qué "esperar".

Las mismas fuentes han desvinculado esta intensificación de la actividad del Gobierno con la llegada de los fondos europeos, ya que aseguran que están garantizados tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de los presupuestos generales del Estado de 2022.

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha dicho que la celebración de dos consejos de ministros semanales hasta fin de año es "positivo", ya que demuestra el trabajo "intenso" del Gobierno, que "redobla" su actividad para sacar adelante leyes y afianzar la recuperación económica.

"Es positivo, demuestra que el Gobierno está activando toda su capacidad para que esa recuperación que estamos notando no pare", ha dicho en una rueda de prensa celebrada tras la Ejecutiva.

El portavoz socialista ha previsto que habrá "buenos datos" de empleo por la campaña navideña y ha insistido en que la intención del Gobierno es "poner toda su maquinaria a funcionar para que la economía siga fuerte y creando empleo".

Sobre el alza de los precios, que han subido un 5,6 % en noviembre marcando un nuevo máximo desde 1992, ha comentado que los expertos coinciden en que es una "cuestión temporal y transitoria" relacionada con el aumento de la demanda del consumo tras el pico de la pandemia.

Además, ha dicho que Pedro Sánchez encabeza un Gobierno "sensible que no va a permitir que el crecimiento de los precios incida en el bienestar de las familias" y ha señalado que con el salario mínimo interprofesional (SMI) el compromiso no es sólo subirlo conforme al IPC "sino que en 2023 llegue al 60 % del salario medio".

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno cumplirá su compromiso para que los españoles paguen a finales de este año unos precios de la luz similares a los del año 2018 y "tomará medidas oportunas para hacerlo así".

Respecto a la aparición de la variante de coronavirus ómicron, detectada en Sudáfrica y que ha provocado el cierre de fronteras en algunos países, ha dicho que espera que "no altere nuestra vida ni economía".

"La nueva variante está preocupando a toda Europa, a nosotros nos mantiene alerta, no nos lleva a la alarma excesiva pero estamos pendientes de la situación", ha declarado.

El Gobierno, ha añadido, irá analizando cómo evolucionan los datos de la pandemia en los próximos días para tomar decisiones, ya que es "previsor" y "quiere adelantarse a lo que pueda acontecer".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al respecto, ha aclarado que la celebración de dos consejos de ministros semanales no tienen que ver con una "alerta especial con esta nueva variante" pero sí servirá para "actuar muchísimo mejor ante lo que pueda acontecer".

Las medidas que adopte el Gobierno al respecto, ha recalcado, serán "hablando y dialogando con las comunidades autónomas en el marco europeo" pero antes hay que ver "qué dicen los expertos" sobre la nueva variante.