Sànchez todavía ve posible el acuerdo pero se abre a facilitar investidura

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha afirmado este sábado que el acuerdo con ERC todavía es posible a pesar del anuncio de su candidato, Pere Aragonès, de intentar un Govern en solitario, pero se ha abierto a ceder cuatro diputados para facilitar su investidura si ERC logra un acuerdo con la CUP y los comunes.

Lo ha dicho en su intervención en la clausura del congreso extraordinario de JxCat, celebrado este sábado de manera telemática, y en la que ha mostrado su "sorpresa" por el anuncio de Aragonès.

Minutos antes, el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, había anunciado que iniciarán la legislatura "con un Govern en solitario" ante la imposibilidad de avanzar "hacia un acuerdo definitivo" con JxCat.

Sànchez ha tendido la mano a Aragonès para seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo de legislatura, que todavía ve posible a pesar del anuncio, aunque ha avisado de que JxCat acabará decidiendo su posición en función del acuerdo al que se acabe llegando.

Del mismo modo que hizo ayer, Sànchez ha insistido en que JxCat no especulará con una repetición electoral, por lo que "estudiarán" que cuatro de sus diputados en el Parlament den apoyo a la investidura de Aragonès si ERC opta por no gobernar con Junts pero alcanza un pacto con la CUP y los comunes.

"A pesar de esto, continuamos abiertos a dialogar para crear este Govern", ha insistido el secretario general de Junts.

En su comparecencia de prensa previa, Aragonès ha acusado a JxCat de querer imponer "tutelas" a la presidencia de la Generalitat mediante el Consejo por la República, un extremo que Sànchez ha negado minutos después.

"No es cierto que JxCat haya propuesto ninguna tutela al presidente de la Generalitat. JxCat ha dejado bien claro desde el primer momento, y lo hemos dejado por escrito, que el Govern de la Generalitat no podía ser tutelado por nadie, que el Govern de Cataluña tenía que liderar, no solo una recuperación económica y social sino también una estrategia independentista", ha asegurado Sànchez.

Este sábado JxCat ha celebrado un congreso extraordinario en el que la alcaldesa de Vic (Barcelona) y vicepresidenta de JxCat, Anna Erra, ha sido elegida como presidenta de su Consell Nacional con el 72 % de los votos (era la única candidata al cargo).