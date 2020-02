Sánchez tiende la mano a Casado para dialogar tras echarle en cara el "balance lamentable" del PP en Cataluña

El líder del PP carga contra Sánchez por "rendir pleitesía" al independentismo y el 'caso Ábalos' y le insta "cumplir la ley"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha echado en cara al líder del PP, Pablo Casado, el "balance lamentable" del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña y que, según ha recalcado, ha llevado a "referéndums ilegales" y "políticos presos". Dicho esto, le ha pedido que haga una oposición de Estado y le ha tendido la mano al diálogo en esta legislatura para hablar de Cataluña, la financiación autonómica, el pacto de Toledo o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la primera sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de esta legislatura, Casado ha pedido al presidente del Gobierno que "respete el Estado de Derecho" y ha recordado que prometió guardar y hacer cumplir la Constitución" cuando accedió a su cargo.

En este sentido, el líder del PP ha advertido a Sánchez que respetar el Estado de Derecho no es nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, una "diputada socialista famosa por sus vínculos con una trama de extorsión policial y legal" ni llamar "zancadillas a las resoluciones de la Junta Electoral con las que no está de acuerdo".

Casado ha señalado que a Sánchez sus socios de Gobierno "antes le quitaban el sueño" y ahora le exigen que "desjudialice la política". De la misma manera le ha afeado que antes hablase de Quim Torra como el "le Pen" español y ahora se dedique a "rendirle pleitesía" y a hacerle "reverencias"; quiera "indultar" a Oriol Junqueras "por la puerta de atrás" con una reforma del Código Penal "a cambio de su apoyo a los Presupuestos; y vaya a crear una "mesa de negociación de autodeterminación".

Además, ha afirmado que tampoco se respeta el Estado de Derecho al "mentir de forma reiterada por los vínculos con los jerifaltes de una dictadura criminal" como la de Nicolás Maduro. "Y a ver si se ponen de acuerdo el ministro de Fomento y el ministro del Interior sobre lo que pasó en Barajas, que ya escandaliza a toda la UE", ha demandado, en alusión a la reunión de José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Según ha añadido, está a tiempo de "no seguir los pasos" del "dictador" Nicolás Maduro.

Casado ha asegurado que Sánchez está "sobrepasando los límites" porque "no se puede decir que la ley no basta", y le ha recordado lo que en su día dijo el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en una situación similar de "insurrección". "Cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en democracia", le ha espetado.

SÁNCHEZ: "SIEMPRE" HE RESPETADO EL ESTADO DE DERECHO

En su intervención, Sánchez ha asegurado que "por supuesto" que va a respetar el Estado de Derecho porque "lo ha hecho siempre y lo hará siempre". Dicho esto, ha acusado a Casado de seguir "pertinaz" con su "estrategia de crispación y confrontación" y le ha pedido que no sea el "eco de la ultraderecha".

"Eche la vista atrás, habla de la cuestión territorial. Mire lo que ha pasado durante estos últimos siete años de administración del PP: dos referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, políticos presos y otros tantos huidos", ha resaltado, para añadir que el balance es "lamentable y no ha ganado nadie".

En este sentido, ha señalado que están ante un "fracaso colectivo" liderado por "una administración del PP" y en esta situación solo hay a su juicio dos opciones: continuar con el "enfrenamiento y la crispación" que han llevado a la "mayor fractura social y de convivencia e Cataluña" o "dar una oportunidad al reencuentro, al diálogo y al acuerdo".

El jefe del Ejecutivo ha invitado a Casado a sumarse a ese diálogo porque, según tan importante es el diálogo territorial como el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Según ha dicho, pueden hablar de Cataluña, el pacto de Toledo, la financiación autonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

NO SER "ECO DE LA ULTRADERECHA"

Dicho esto, ha pedido a Casado que haga "una oposición de Estado" y "útil" a los españoles, de forma que sea "el eco y la voz de los millones de españoles que votaron una opción moderada en el PP, y no el "eco de la ultraderecha".

"La pregunta que tendrá que responder en estos cuatro años de legislatura es dónde se va a situar el PP, en la confrontación y la crispación, o en el diálogo y el acuerdo", ha asegurado, para añadir que si Casado quiere ser "valiente" y "encontrarse" con el Gobierno para resolver problemas, el Gobierno le "tiende la mano" en esta legislatura.