Sánchez tacha de bulo que quiera irse a la OTAN y critica que no se dedique el mismo espacio ahora a desmentirlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este lunes que vaya a optar a ser el nuevo secretario general de la OTAN, en sustitución del noruego Jens Stoltenberg y lo ha calificado de "bulo". Además ha señalado que se habla de su supuesta candidatura para justificar que convoca las elecciones de forma anticipada para buscar una "salida personal".

En una rueda de prensa desde Moncloa, junto al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha señalado que se trata de "uno de los bulos que han corrido a lo largo de las últimas semanas" y se ha descartado para el puesto. "Ya les puedo decir que no", ha subrayado.

A continuación, ha señalado que los medios de comunicación que a su juicio han vertido estos "bulos" no van a dedicar el mismo espacio informativo a publicar este desmentido.

A su juicio se está utilizando este argumento de que quiere dirigir la OTAN "porque quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí y no pienso en la sociedad española", ha lanzado. "Bueno, todo es un bulo, desgraciadamente estos medios de comunicación no van a utilizar el mismo espacio para desmentir este bulo, esta desinformación", ha añadido.

Sánchez ha respondido de este modo al ser cuestionado sobre si se plantea ser el nuevo líder de la Alianza Atlántica una vez finalice el actual mandato de Stoltenberg, previsto para el 15 de octubre. Con la anterior convocatoria de elecciones generales, prevista para diciembre, se cerrarían las opciones de Sánchez de acceder a ese puesto, aunque la situación era diferente tras el adelanto electoral al 23 de julio. En todo caso Sánchez ha cerrado la puerta de forma tajante.

Finalmente ha señalado que la democracia se defiende ante las desinformaciones y ha pedido que los españoles, cuando vayan a votar el 23 de julio, lo hagan "con toda la información disponible" y no "con mentiras, descalificaciones, bulos o insultos", ha insistido.