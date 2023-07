Sánchez sugiere que pensó romper la coalición por las críticas de Podemos sobre Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que a lo largo de la legislatura ha habido momentos difíciles en la relación con Podemos y ha sugerido que pensó en romper la coalición por las críticas al PSOE con motivo de la invasión de Ucrania al acusarle de ser el partido de la guerra.

Sánchez ha insistido en el exceso de decibelios en la relación entre los socios del Ejecutivo en una entrevista en La Sexta en la que ha calificado de "inquietante" la amistad que tuvo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado y ha garantizado que con él de presidente no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El candidato socialista ha insistido en su convencimiento de que ganará las elecciones y gobernará con el partido de Yolanda Díaz.

Al plantearle si en algún momento de la legislatura estuvo a punto de romper la coalición con Podemos es cuando ha admitido que ha habido momentos difíciles en esa relación.

Sin decir explícitamente que pensó en la ruptura sí ha confesado que hubo un momento especial y "muy desagradable" cuando con motivo del apoyo a Ucrania tras la invasión rusa, Podemos dijo que el PSOE era el partido de la guerra.

"Ese fue un tema que a mí no me gustó", ha subrayado antes de defender la política del Gobierno en relación con Ucrania.

Pero ha recalcado que pese a las tensiones entre los socios, ha querido garantizar la estabilidad institucional.

Ante la pregunta de cuál sería el error que no podría repetirse en un hipotético nuevo Gobierno de coalición con Sumar, ha citado las formas, ya que ha lamentado que los debates internos tuvieran más "decibelios" de los deseados.

Sánchez se ha referido a la amistad que tuvo Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, una relación que ha considerado "inquietante", y ha dicho estar convencido de que el líder del PP mintió al dar explicaciones sobre la misma y asegurar que desconocía a lo que se dedicaba porque en ese momento no había ninguna acusación contra él.

"Me parece que ha perdido la oportunidad de aclarar su relación con este narcotraficante, que las excusas de que no se enteró porque entonces no existían ni Google ni internet se caen por su propio peso (...) y que sigue teniendo una deuda con la verdad", ha añadido explicando que no quiso sacar este asunto en su cara a cara con Feijóo porque quiere hacer una campaña electoral "en positivo".

Tras insistir en el riesgo para España que supondría un Gobierno del PP con Vox, uno de los argumentos principales de su intervención en el debate a tres de las víspera en RTVE, ha lamentado las declaraciones de Abascal vaticinando que, si lo hubiera, volvería la situación de conflicto en Cataluña.

Frente a ello ha vuelto a defender su política de "convivencia" en y ha garantizado que si la próxima legislatura sigue siendo presidente del Gobierno, no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña pese a lo que insisten en pedir formaciones independentistas como ERC.

"No ha habido referéndum de autodeterminación ni lo habrá", ha apostillado antes de asumir que el independentismo existe en el siglo XXI aunque cree que su lógica es del siglo XIX. EFE

BB/jlp