Sánchez: "La solución de los dos estados no es un invento del 'sanchismo' sino de la ONU"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este sábado al expresidente José María Aznar que "la solución de los dos estados - Israel y Palestina - no es un invento del 'sanchismo' sino de las Naciones Unidas".

"¡Cuán importante es hoy en el mundo enarbolar la bandera de la paz!. No hay ningún cooperante que merezca morir, no hay ningún país que merezca ser masacrado y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que merezca ser incumplida durante décadas", ha expresado Sánchez en un mitin de campaña de las elecciones vascas en Vitoria.

Según ha reiterado, "el Gobierno de España va a apoyar el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho y, por supuesto, vamos a trabajar por la paz en el Oriente Medio".

Ha criticado las palabras de Aznar cuando aseguro que no existía el Estado palestino. "La solución de los dos estados no es un invento del 'sanchismo" sino de las "resoluciones de Naciones Unidas", le ha dicho.

Según ha añadido, "lo bueno de cuando habla Aznar es que se quitan las caretas" y se aprecia "la derecha que sufrimos": "En política exterior, lo que diga Aznar; en derechos sociales, lo que mande Abascal; en corrupción, lo que dicte a Ayuso; en Economía lo que se les ocurra, y mienten con descaro".

"Con razón Fejóo dice que sufrimos la peor clase política de la historia de la democracia de España, incluido él mismo" y "sus razones tendrá" para hablar "tan mal de sí mismo", ha añadido.