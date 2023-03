Sánchez, sobre la condena a Borràs: "Es un caso flagrante de prevaricación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este viernes que la condena a cuatro años y medio de cárcel a la presidenta suspendida del Parlamento catalán, Laura Borràs, es por "un caso flagrante de prevaricación" y cree que no es momento aún de posicionarse sobre un posible indulto parcial.

En rueda de prensa en la Embajada de España en Pekín, Sánchez ha considerado que no opina sobre el indulto parcial, propuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su sentencia, porque tiene que "ser respetuoso con el procedimiento que viene marcado en el Estado de derecho", no porque no tenga "posición" al respecto.

Así, entiende que la sentencia del TSJC no es firme y "tendrá que elevarse al Tribunal Supremo, luego se tienen que pronunciar distintas instancias del Estado de derecho, y ya luego ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros".