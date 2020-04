Sánchez no romperá con Podemos ni exigirá el fin de coaliciones en comunidades autónomas a cambio de pactos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este martes que no se plantea romper la coalición con Unidas Podemos para poder forjar con la oposición unos pactos de reconstrucción social económica frente a la crisis del coronavirus. Además, ha señalado que, allí donde no gobierna, el PSOE ha tendido la mano a los Ejecutivos autonómicos y municipales sin exigirles que rompan sus acuerdos de gobierno.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde ha presentado el plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros, Sánchez ha apostado por unos acuerdos de reconstrucción social y económica que "trasciendan quién gobierna en qué sitio".

"Como secretario general del PSOE, me produce orgullo ver a los líderes del PSOE en aquellos territorios donde no gobernamos tender la mano para forjar un gran acuerdo con los partidos que están al frente de las instituciones para poner en marcha planes de reconstrucción social y económica", ha manifestado.

"¿Por qué no podemos tenerlo en España?", se ha preguntado, indicando que "ninguno de los miembros del PSOE, allí donde han tendido la mano, han exigido la ruptura de los gobiernos de coalición en los distintos territorios".

En este sentido, Sánchez ha respondido negativamente cuando se le ha preguntado si podría poner fin a la coalición con Unidas Podemos en el Gobierno de España: "Me parece que no ha lugar y yo, honestamente, no la aceptaría".

NO "ESTIGMATIZAR" A UN PARTIDO

El jefe del Ejecutivo considera que si una fuerza política quiere pactar la reconstrucción social y económica, "lo que tiene que hacer es centrarse en las políticas, no estigmatizar a un partido político o a otro por el mero hecho de que no le guste el Gobierno que ahora mismo lidera un territorio o su país".

Sánchez considera que lo que reclaman a los políticos la mayoría de los españoles, "voten a quien voten, piensen lo que piensen y crean en lo que crean", es que se alcancen esos pactos de la reconstrucción en España, que ve igual de necesarios en Europa, para hacer frente a la "grave crisis económica" generada por la crisis del coronavirus.