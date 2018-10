Sánchez rompe relación con Casado por hacerle partícipe del golpe en Cataluña

CRISIS CATALUÑA (Resumen)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy al líder del PP, Pablo Casado, de que no hablará más con él si no retira su acusación de que es "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".,"¿Mantiene sí o no esas palabras? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar", ha dicho Sánchez a Casado en el pleno del Congreso, tras reclamarle más de media docena de veces que retirara su acusación.,En la réplica a Sá