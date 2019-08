Sánchez se reúne con ONG's ecologistas sin responder sobre las palabras del Rey

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llegado este lunes a su reunión con las ONG ecologistas sin querer responder a la prensa sobre las declaraciones del Reypidiendo encontrar una "solución" antes que la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Sánchez ha convocado a las ONG ecologistas este lunes, a las 10 horas, en el marco de su ronda de consultas con la sociedad civil para elaborar una propuesta de gobierno para presentar a Unidas Podemos.

El líder socialista ha llegado andando al lugar del encuentro, el espacio Ecooo, en el centro de Madrid, acompañado por el responsable de Emprendimiento, Ciencia e Innovación de la Ejecutiva del PSOE, Francisco Polo. Poco después lo ha hecho la ministra de Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, que será la encargada de dar cuenta del contenido de la reunión cuando esta finalice.

La organización SEO Birdlife ha adelantado que estas ONG no opinarán en ningún caso sobre fórmulas de gobierno entre el partido de Sánchez y otras formaciones, pero les recordarán a todos "la urgencia de contar con un Gobierno, ante la emergencia social que provoca la crisis ambiental".

En la reunión las entidades le transmitirán la urgencia de contar con un gobierno que aborde la emergencia social creada por las crisis climática y de biodiversidad. Además de SEO Birdlife, asistirán representantes de Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF.

Sánchez comenzó esta ronda de reuniones el pasado jueves, con contactos con organizaciones feministas y con asociaciones y empresas del sector digital y tecnológico. Este jueves día 8 verá a las patronales y a los sindicatos.

Las ONG ecologistas recuerdan que ya han transmitido a todos los partidos sus propuestas, por lo que en esta reunión reiterarán al presidente en funciones la necesidad de que aquellas medidas más urgentes y relevantes se incluyan en su programa de Gobierno y de investidura.

A juicio de estas organizaciones, España, "el país más rico en biodiversidad y el más vulnerable al cambio climático, se juega su prosperidad económica y la calidad de vida de su ciudadanía", de manera que puede "decidir liderar en Europa las políticas ambientales, como motor social y económico del siglo XXI" o arriesgarse a ser "el desierto de Europa".

Se reunirá en Bilbao con el PNV

Sánchez se desplazará a Bilbao un día entre el 19 y el 22 de agosto para reunirse con los dirigentes del PNV, han informado fuentes socialistas.

Sánchez explorará así las posibilidades de apoyo del PNV en una nueva votación de investidura, tras la abstención de los nacionalistas vascos en el fallido intento de julio.

Hoy mismo, lunes, el jefe del Ejecutivo en funciones se reunirá en Valencia con representantes de Compromís, con la misma intención.

Dado que la próxima semana el presidente estará de vacaciones, la cita con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, será a partir del lunes 19. Además, en esa semana habitualmente también los dirigentes del PNV han terminado sus vacaciones, ya que son las fiestas de Bilbao que comienzan el 17.

El día concreto no está cerrado, aunque se supone que será entre el lunes 19 y el jueves 22, ya que el viernes 23 es día grande de las fiestas.

Se prevé que la cita sea en la sede central del PNV, Sabin Etxea, y al encuentro asistirá la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.

Se reunirá el lunes en Valencia con representantes de Compromís

El secretario general del PSOE se reunirá el próximo lunes en Valencia con representantes de Compromís, según han señalado fuentes socialistas.

A Sánchez le acompañarán el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y también el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

La reunión tendrá lugar por la tarde. En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, el único representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", argumentó.