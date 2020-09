Sánchez no renuncia a unos presupuestos con el único rechazo de PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que no le cabe en la cabeza que no puedan aprobarse unos nuevos presupuestos generales del Estado, y no renuncia a lograr un apoyo a los mismos con el voto a favor de todas las fuerzas parlamentarias excepto PP y Vox.

Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha subrayado que ante una situación tan inédita como la que está viviendo España se debería lograr un acuerdo inédito y histórico pera aprobar el texto presupuestario.

Frente a la defensa que hace Pablo Iglesias de que esos presupuestos sean respaldados por la mayoría que facilitó la investidura de Sánchez y pese a que ha habido declaraciones de dirigentes de Unidas Podemos y de Ciudadanos en los que se excluyen mutuamente para el acuerdo, el jefe del Ejecutivo pretende perseverar en el intento.

A su juicio, todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas, pueden ponerse de acuerdo para absorber los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas ante la situación generada por la pandemia de coronavirus.

También cree que nadie puede oponerse a reforzar la protección por desempleo o recursos para el ingreso mínimo vital.

"Estamos en un momento tan inédito que yo excluiría los vetos cruzados", ha añadido Sánchez, quien ha garantizado que los presupuestos que presentará el Gobierno serán progresistas, pero también "de país".

Por eso insiste en lograr un amplio apoyo del que entiende que se autoexcluyan tanto Vox como el PP, partido que dice que está haciendo lo mismo ante otras muchas cuestiones.

"Pero el resto de partidos ¿por qué vamos a estar mirando de reojo al que tenemos al lado cuando los ciudadanos nos están pidiendo que nos unamos?", se ha preguntado.

A la espera de los apoyos que puedan tener, de lo que está convencido es de que habrá unas nuevas cuentas del Estado.

"No me cabe en la cabeza -ha recalcado- que no haya presupuestos generales del Estado".