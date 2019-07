Sánchez reclama a Rivera que se abstenga como le pide el 70% de sus votantes

DEBATE INVESTIDURA

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se declare "en rebeldía frente a sus propios votantes" porque según las encuestas, el 70 por ciento de ellos quieren que se abstenga.,"Si fuesen un partido liberal, no estaríamos ante una situación de bloqueo", ha aseverado Sánchez, antes de pedir a Rivera que "no mienta a los españoles" y "se abstenga para que haya un gobierno" al que se pueda oponer.,Sánchez, que en todo