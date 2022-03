Sánchez rechaza que esté imponiendo los criterios de reparto de los fondos UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que el ejecutivo esté imponiendo a las comunidades autónomas los criterios para el reparto de los fondos europeos a través del Plan de recuperación sino que, al contrario, está "primando" las transferencias de esos recursos a los gobiernos autonómicos.

En respuesta durante la sesión de control en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PNV Aitor Esteban, el presidente del Gobierno ha dicho entender que se le exija "gestionar más rápido" unos fondos que se están gestionando "entre las distintas administraciones" y que no se conocían "hasta que se crearon hace escasos meses".

Sin embargo, lo que no puede aceptar, ha añadido, es que se diga "que el Gobierno no esté hablando con las comunidades autónomas y poco menos que se les imponen los criterios y que no dejamos margen".

"Si hemos hecho algo ha sido precisamente primar la transferencia de recursos a las comunidades autónomas", que en el caso de Euskadi, ha precisado, han sido 749 millones en inversiones ligadas al Plan, puestas en marcha desde mediados de 2021, de los que 481 millones han sido transferidos al Gobierno Vasco y 268 corresponden a ejecución directa por parte de organismos de la Administración General del Estado.

Aitor Esteban ha afirmado que "los criterios con los que se dan esos fondos son demasiado cerrados, muchas veces no casan con la realidad en las comunidades autónomas, a veces los objetivos en algunas comunidades ya están cumplidos y no se puede gastar los fondos en eso exactamente y otra veces el ecosistema es muy diferente a la plantilla rígida que ustedes ponen".

"Le diría que en los diseños se cuente más con las comunidades autónomas, porque es que además el reglamento europeo (de los fondos) lo ordenaba así y en la práctica no está siendo", ha planteado el diputado nacionalista, que ha dicho esperar que en los próximos 70.000 millones de fondos europeos, si se opta a ellos, "se cuente más con las comunidades autónomas".

El parlamentario del PNV había preguntado al presidente del Gobierno por la falta de respuesta al Gobierno Vasco respecto a los tres proyectos estratégicos con financiación europea que el ejecutivo solicitó a cada comunidad autónoma a finales de septiembre.

Seis meses después, la respuesta ha llegado en contestación a la pregunta parlamentaria de este miércoles, al señalar Sánchez que le acababa de decir la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que va a comunicar por carta al lehendakari Iñigo Urkullu "que los tres proyectos prioritarios para el Gobierno vasco -terapias avanzadas, movilidad y ecosistema del dato- están alineados con los distintos componentes del Plan".

"Entiendo que se van a poder avanzar paralelamente al despliegue de las diferentes iniciativas que están en marcha", ha manifestado Pedro Sánchez.