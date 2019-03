Sánchez rechaza el cara a cara con Casado para no señalarle como alternativa

El PSOE sigue aplazando la decisión de aceptar un cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, para que no se le visualice como alternativa, lo que -a su juicio- está buscando Casado con "desesperación" en su pugna con el candidato de Cs, Albert Rivera. "No rehuimos el debate pero no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie y el señor Casado necesita que se le visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo ven con claridad y su proyecto es una coalición de a tres", ha explicado el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

Sobre la posibilidad de un debate de Sánchez con Rivera, el dirigente socialista ha recordado que "lo normal es que si hay un debate cara a cara es que se haga con quien puede presidir". "¿El señor Rivera es el candidato a la Presidencia o es el señor Casado?", ha planteado Ábalos, que -según ha dicho- no ha visto todavía la carta que le ha enviado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, proponiéndole un cara a cara entre Rivera y Sánchez, pero le ha garantizado que le responderá "con buen tono, como debe ser".

Según fuentes del Comité Electoral, la decisión sobre los debates se tomará la semana que viene, o como tarde, a principios de abril, por lo que Ábalos ha vuelto a reclamar este lunes "tranquilidad", porque "tendremos debates, pero en función de nuestra propia estrategia, que no es la de Ciudadanos ni la del PP", ha argumentado. Además, ha recordado que cuando Casado reclama con urgencia un debate con Sánchez "no está pensando en el beneficio de la humanidad, sino en sus intereses personales", y le ha aconsejado que "piense menos en el debate y dedique alguna propuesta sensata al país".

Ábalos, que se ha referido a este asunto en una rueda de prensa en Ferraz, ha insistido en que "decidir el cómo y el cuándo" del cara a cara forma parte de la estrategia electoral del PSOE, igual que forma parte de la estrategia del PP "la desesperación, los debates ya, la confrontación y ser uno para coger el estatus de alternativa"