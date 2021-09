Sánchez ratifica la subida del SMI "cuanto antes" aunque no lo avale la patronal

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este lunes que el Ejecutivo subirá "cuanto antes" el salario mínimo aunque no haya un acuerdo con la patronal que le hubiera gustado conseguir.



Sánchez, en una entrevista en Televisión Española, no ha concretado cuándo se aprobará esa subida en el Consejo de Ministros ni cuál será su cuantía exacta, ya que se ha limitado a señalar que será dentro de la horquilla propuesta (entre 12 y 19 euros).



Tras reivindicar que se haya aumentado en los últimos años en España un 30 por ciento el salario mínimo, ha insistido en su deseo de que el incremento fuera avalado por la patronal aunque "no ha sido posible".

Frente a los argumentos de los representantes de los empresarios, cree que ahora se dan las condiciones para aprobar esa subida. Sánchez ha hecho estas consideraciones después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurase horas antes que la decisión sobre esa subida estaba en "la parte mayoritaria del Gobierno".



La subida del SMI, la aprobación de los nuevos presupuestos que presentará el Gobierno a finales de septiembre o principios de octubre, y aprovechar el potencial de los fondos europeos ha dicho que es lo que le preocupa ahora, y no las encuestas que vaticinan una pérdida de votos para el PSOE.



En ese contexto, ha reiterado que las elecciones serán en 2023 y que el Ejecutivo de coalición (en el que ha alabado la "lealtad" de Unidas Podemos) seguirá su hoja de ruta hasta entonces.



Sánchez ha vuelto a instar al PP a dejarse de "excusas", cumplir la Constitución y acordar la renovación de los órganos constitucionales, y ha pedido a su líder, Pablo Casado, no viajar al extranjero para hablar mal de España. Ha destacado asimismo el papel de la monarquía parlamentaria, que ha desligado de la situación del rey Juan Carlos I, y ha defendido la presencia de Felipe VI en eventos de Cataluña como el Mobile y actos como la entrega de despachos a los jueces.