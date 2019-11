Sánchez quiere penar la apología del franquismo mientras Iglesias y Abascal se enzarzan por su pasado

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que si consigue mantenerse en el Ejecutivo tras el 10 de noviembre propondrá una reforma del Código Penal para tipificar como delito la apología del franquismo y del fascismo; además de iniciar los cambios legales necesarios para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco y otras organizaciones que defiendan el franquismo.

Mientras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias; y el de Vox, Santiago Abascal, se han enzarzado en una discusión sobre el pasado comunista del primero o la necesidad de que el segundo condene el franquismo.

Sánchez ha aprovechado el bloque de "calidad democrática" en el debate entre candidatos a la Presidencia del Gobierno para celebrar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos la pasada semana.

Esta medida ha sido sin embargo duramente criticada por el líder de Vox, que ha acusado al presidente en funciones de separar a España de "la concordia" en un momento "de emergencia social y crisis territorial".

Pero además, Abascal ha aprovechado para reprochar a Iglesias su pasado comunista y cercanía con las 'herriko tabernas' mientras él y su familia estaban amenazados por ETA en el País Vasco. "A mi no me van a dar lecciones de defensa del orden constitucional y democracia porque yo he sido el único en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco --ha defendido--. Mientras yo hacía eso, usted (Pablo Iglesias) estaba en una herriko taberna en Navarra. Y Sánchez lo más arriesgado que ha hecho en su vida ha sido jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid".

Frente a esta acusación, Iglesias ha recordado que la candidata de Unidas Podemos al Senado por Barcelona es Rosa Lluch, hija del político Ernest Lluch asesinado por ETA. "Ojalá ustedes pudieran condenar a los aliados de Hitler en España y no dar lecciones de víctimas", ha reprochado a Abascal. "Ella no presume, trabaja", ha insistido ante las protestas del líder de Vox, que ha defendido que "si alguien tiene algo que ocultar de su historia" son Iglesias o el PSOE.

En medio de este debate, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido mirar al futuro. "¿Les parece que volvamos a 2019? Solo veo odios, bandos ficticios", ha lamentado preguntando a Sánchez si, igual que quiere ilegalizar la Fundación Francisco Franco, hará lo mismo con Arran o las CUP.