Sánchez Quero reivindica la aportación "decisiva" de la DPZ a los barrios rurales

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha reinvidicado este jueves la aportación "decisiva" de la institución provincial a los barrios rurales de la capital y ha criticado la "demagogia" y la "desvergüenza" del Ayuntamiento al pedir más implicación con la ciudad.

"Hace menos de tres años el señor Azcón reconoció que el último convenio de colaboración que firmamos ambas instituciones era histórico y es el mejor acuerdo firmado nunca entre la Diputación y el Ayuntamiento y hoy la señora Paloma Espinosa --concejala delegada de Barrios Rurales-- no solo se ha quejado sin ningún motivo, sino que además lo ha hecho manipulando la realidad y olvidando el papel fundamental de la Diputación en el medio rural zaragozano", ha reprochado el presidente.

"Si la señora Chueca y la señora Espinosa quieren que la Diputación de Zaragoza deje de apoyar a los pueblos de la provincia, sobre todo a los más pequeños, que lo digan claramente en vez de salir a dar unos datos totalmente tergiversados", ha reclamado Sánchez Quero.

Además, ha recordado que las diputaciones se financian a través de la participación en los ingresos del Estado y, aunque es "evidente" que la ciudad de Zaragoza contribuye "en gran medida" al presupuesto de la DPZ, cualquiera de los 292 alcaldes y alcaldesas de la provincia "nos cambiaríamos ahora mismo por la señora Chueca en cuanto a desarrollo y oportunidades para nuestros municipios".

21 MILLONES DE EUROS Y 125 OBRAS DESDE 2017

Asimismo, el presidente de ls instituciónha considerado "lamentable" que la alcaldesa y su equipo de gobierno "vuelvan a jugar tan frívolamente con temas que son esenciales para los zaragozanos tanto de la provincia como de la capital. "Nosotros somos mucho más serios", ha subrayado.

En todo caso, Sánchez Quero ha reiterado que, "le pese a quien le pese", la DPZ destina 21 millones de euros a mejorar las infraestrucutras y los equipamientos de los 14 barrios rurales de la capital.

"Gracias al dinero que le transferimos al Ayuntamiento, desde el año 2017 se han impulsado 125 obras fundamentales para mejorar los servicios que reciben los habitantes de esos núcleos. Además, los fondos de la DPZ garantizan la ejecución de decenas de nuevas actuaciones en los próximos años", ha destacado el presidente.

En este sentido, ha señalado que la ejecución "de la que presume" el Ayuntamiento respecto al convenio "no es nada extraordinario" ya que han ejecutado en cuatro años un convenio que se tenía que haber ejecutado en tres, de 2017 a 2019. "Mientras tanto, el nuevo convenio que firmamos en 2021 todavía no se ha empezado a ejecutar. No sé por qué presumen tanto", ha agregado.

Sánchez Quero también ha aclarado que el total de obras con cargo al convenio 2017-2019 se ha elevado de 71 a 125 porque se han aprovechado las bajas de las adjudicaciones, pero que el total de dinero invertido "siguen siendo los 9 millones que puso la Diputación". "Son más obras pero de menor importe, pero una vez más algo tienen que decir", ha explicado.

En cuanto a las críticas a la publicidad que la DPZ está haciendo de su aportación "decisiva" a los barrios rurales de la capital, ha recordado que "si de algo no pueden hablar la señora Chueca y su equipo, es de gastar dinero público en publicidad y autobombo".

"Si el Ayuntamiento en sus notas de prensa y redes sociales dejase claro que la Diputación financia todas esas obras en los barrios rurales, incluyendo el dinero que ponemos para cada proyecto, igual no haría falta que lo contáramos nosotros, pero curiosamente nunca lo hacen", ha ironizado el presidente.