Sánchez: El PSOE no tiene problema en compartir la bandera del feminismo

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado nuevamente al PSOE como partido feminista en medio de la polémica con Podemos por la reforma de la ley del solo sí es sí y ha asegurado que los socialistas no tienen "problema en compartir la bandera del feminismo con nadie".

Durante el acto de clausura de la conferencia municipal del PSOE celebrada este fin de semana en Valencia, Sánchez ha recordado que en el 40 Congreso Federal, que tuvo lugar en esta misma ciudad en 2021, definieron el partido como una formación "feminista y ecologista".

"Como partido, vivimos abiertos a corrientes de pensamiento que no proceden de nosotros pero hacemos nuestras (...). Ahora hay mucha gente que dice, 'No, el feminismo es mío'. No tenemos problema en compartir la bandera del feminismo con nadie, al contrario, ojalá la derecha fuera feminista", ha dicho.

Sánchez ha comentado que "algunos creen que el feminismo es cosa de mujeres" pero ha asegurado que es "una política trasversal" que define a su Gobierno, y ha puesto como ejemplo medidas que en su opinión benefician especialmente a las mujeres como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral o la revalorización de las pensiones.

"Somos un partido feminista en todas y cada una de nuestras políticas y nuestras acciones", ha subrayado el presidente del Gobierno y líder del PSOE, que en ningún momento de su intervención ha mencionado a sus socios de coalición de Unidas Podemos.

Tampoco ha hecho ninguna referencia a la reforma de la ley del solo sí es sí, presentada de forma unilateral por el grupo parlamentario socialista y que previsiblememte saldrá adelante en el pleno del Congreso del jueves con el apoyo del PP, con quien el PSOE está dispuesto a pactar enmiendas técnicas ante la falta de acuerdo con sus socios.