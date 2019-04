Sánchez: ¿Por qué buenas noticias para los españoles son malas para PP y Cs?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preguntado este jueves al PP y a Ciudadanos, "¿por qué las buenas noticias para los españoles son malas para ellos?", y ha insistido en su "determinación" para continuar aprobando medidas que favorezcan a los más necesitados.

Sánchez ha hecho estas afirmaciones a los periodistas antes de visitar la sede de la Real Academia Española al ser preguntado por la decisión del PP de recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos ley convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.

"Este Gobierno lo que está haciendo es aprobar medidas a favor de la mayoría social de este país, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, y, por tanto, quien tendrá que responder ante su oposición a estas medidas son el PP y Cs", ha respondido el jefe del Ejecutivo.

Ha incidido en que el debate es si el PP y Cs apoyan o no que se recupere el subsidio a los mayores de 52 años desempleados o si se recupera o no la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Y ha reiterado que la determinación para sacar adelante estas medidas y el compromiso social del Gobierno, sobre todo con los más desfavorecidos, "va a continuar hasta el último minuto de la legislatura".

En este sentido, ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el anunciado plan de lucha contra el paro de larga duración, un plan trienal con medidas de mejora de la formación y orientación laboral con las que quiere reducir más de dos puntos la tasa de paro de este colectivo, hasta cerrar 2021 en el 3,6 %.

El Plan Reincorpora-T contempla un impacto presupuestario de 2.500 millones de euros para 2019, 2020 y 2021, si bien la mitad del gasto corresponde a medidas que ya han sido aprobadas vía decreto ley.

Este es el caso de la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (que tiene una dotación económica de 1.196 millones hasta 2021), convalidada este miércoles por la Diputación Permanente.

Las medidas destinadas a mejorar la formación de los trabajadores estarán dotadas con 732 millones de euros (237 millones este año, 244 millones en 2020 y 251 millones en 2021).