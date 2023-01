Sánchez pone en valor la revalorización de pensiones con jubilados de Coslada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado este miércoles una pausa en su agenda después de su viaje a Davos (Suiza) para compartir una partida petanca con un grupo de jubilados de Coslada (madrid) y poner en valor la revalorización de las pensiones.

"Tras defender en Davos que aquellos que más tienen más paguen, he pasado un rato entrañable con un grupo de pensionistas de Coslada", reza el tuit del presidente que acompaña el vídeo del encuentro en su cuenta de la red social.

El vídeo comienza con el saludo de Sánchez a su llegada al punto de la cita. "¡Campeón, enhorabuena por ese inglés!", le felicita uno de los asistentes, mientras que otro de ellos le recibe con un familiar: "¿Qué tal Pedro?".

Tras la partida, en la que Sánchez bromea con el grupo sobre la fortuna del principiante, el presidente del Gobierno ha grabado otro vídeo, que también ha compartido en su cuenta de Twitter, donde explica su participación en el Foro de Davos y comenta la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

"Como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que he jugado a la petanca, eso significa una tercera paga extra a los jubilados de nuestro país", apunta Sánchez, quien defiende que los costes de la guerra de Ucrania tengan un reparto equitativo y "quienes tienen una situación más holgada contribuyan más" para que no recaigan esos costes sobre todo en los pensionistas.