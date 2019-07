Sánchez no se pone de acuerdo con Iglesias: ¿Podría hacerlo con Errejón?

La ruptura total de las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos se ha significado este jueves en el Congreso de los Diputados, tras unas duras negociaciones ambas fuerzas políticas no han conseguido llegar a un acuerdo que permitiera a Pedro Sánchez ser investido como presidente del Gobierno.

Pablo Iglesias no ha cedido en su postura y ha decidido, junto a su grupo parlamentario, abstenerse en la votación. Por lo que será necesario acudir a septiembre para que Sánchez se someta a una nueva votación, que en caso de que tampoco salga adelante llevará a los españoles a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre.

Esta situación de bloqueo ha sido muy criticada en redes sociales por muchos usuarios y también por otros miembros de la clase política. Uno de ellos ha sido Iñigo Errejón, que ha lamentado el fracaso de la investidura: “Mala noticia. Este bochorno de reproches y culpas va contra el mandato del pasado 28 de abril. Nuestro país expresó una voluntad que va mucho más allá de los partidos: frenar la involución. O hay acuerdo o hay retroceso. Aún queda tiempo”.

Muchos usuarios han pedido al diputado en la Asamblea de Madrid que de un paso hacía delante y forme un partido a nivel nacional para las próximas elecciones generales. Esta idea no es la primera vez que se sitúa en el entorno de Errejón: “En política he aprendido a no descartar casi nada. Pero no estamos en eso sino en construir Más Madrid. Que eso luego sirve de inspiración para otros lugares nos alegraría, pero los tiempos de la política y la actualidad no son los mismos”.

La presencia de Iñigo Errejón en una futura campaña electoral produciría un nuevo panorama en el sector de la izquierda de nuestro país. En la actualidad, el bloque de izquierdas se reparte entre PSOE y Unidas Podemos, un nuevo partido “progresista”, como la ha definido el propio Errejón en más de una ocasión, provocaría una fragmentación aún mayor del voto de izquierdas.

Es importante recordar que el origen político de Errejón e Iglesias es el mismo. Los dos formaron parte del nacimiento de Podemos y trabajaron codo con codo durante varios meses en el Congreso de los Diputados. Pero un “enfrentamiento” político entre ambos por ocupar la Secretaría General del partido produjo un distanciamiento entre ambos que terminó con la salida de Errejón de las filas de la formación morada.

Tras no poder llevar adelante la investidura, muchos consideran que la postura de Podemos no ha permitido crear un gobierno de izquierdas. Por ello la figura de Iñigo Errejón ha tomado fuerza en las últimas horas. En Unidas Podemos son conscientes de que el salto de Errejón a la política nacional puede estar más cerca que nunca, pero consideran que la llegada del ex de Podemos afectaría tanto a los de Iglesias como al Partido Socialista. Fenómeno parecido al provocado por Vox en el voto conservador con PP y Ciudadanos.

Con la Ley Electoral en la mano, tanto en la calle Ferraz como en la nueva sede de Podemos son conscientes que una mayor fragmentación del voto de izquierdas provocaría una gran incertidumbre política de cara al futuro. Aunque los socialistas seguirían consiguiendo un buen resultado, el número de escaños repartidos entre Podemos y Errejón podría provocar una situación de aún más bloqueo, ya que no solo Sánchez tendría que negociar con Iglesias, también habría que sentar en la mesa de negociaciones a Iñigo Errejón.