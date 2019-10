Sánchez ve poca diferencia entre independentismo recalcitrante y ultraderecha

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha asemejado la "ultraderecha" española con el independentismo catalán "más recalcitrante", pues en su opinión ambos defienden una visión unívoca e irreal del pueblo al que dicen representar.

"No hay muchas diferencias entre la ultraderecha en España y su discurso, y lo que dice el independentismo más recalcitrante", ha asegurado este miércoles durante un mitin en Viladecans (Barcelona), en el que le ha acompañado el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha asumido un papel protagonista ante la ausencia de la candidata Meritxell Batet, que guarda reposo por prescripción médica.

Y lo ha argumentado así: "¿Qué es lo que dice el independentismo más recalcitrante? Dicen que solo hay una Cataluña, la Cataluña independentista (...) Y en España, ¿qué es lo que dice la ultraderecha? 'Solamente una España, la nuestra'. Afortunadamente, eso no es así".

Sánchez ha hecho su último mitin de precampaña en el Cúbic de Viladecans, un escenario que le es conocido, pues fue en esta misma pista donde bailó prácticamente los últimos compases en el camino hacia las primarias en las que recuperó la secretaría general del PSOE frente a la andaluza Susana Díaz.

Tal y como ya pasó ese 18 de mayo de 2017, a Sánchez le ha flanqueado el alcalde de esta localidad del Baix Llobregat, Carlos Ruiz, uno de sus máximos defensores entonces y actual miembro de la Ejecutiva nacional.

En su intervención, Sánchez ha deplorado que la derecha y el independentismo se retroalimentan, y ha avisado de que si PP, Cs y Vox gobernaran en España, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente catalán Carles Puigdemont "harían la ola".

También Iceta ha apelado a la "convivencia" durante su intervención, en la que se ha comprometido a combatir "la violencia y el victimismo" de parte del independentismo porque "no es un derecho quemar contenedores", y ha agradecido al conseller de Interior, Miquel Buch, que esté "a la altura de su responsabilidad", a diferencia de Torra, a quien ha pedido que dimita.

El líder del PSC ha deplorado que haya quienes no respetan que una parte de la sociedad piense diferente a ellos, en la misma tarde en que varios centenares de independentistas se han concentrado a las puertas del recinto donde se iba a celebrar el mitin con carteles con el lema "Sit and talk" (sentarse y hablar) y al grito de "PSOE y PP, la misma mierda es", "Pedro Sánchez no eres bienvenido" y "Libertad presos políticos".

"¡Aquí está la Cataluña que no se resigna a ser extranjera en su propia tierra!", ha exclamado Sánchez al inicio de su intervención, dirigiéndose a las más de 1.500 personas que, según la organización, se han congregado en el Cúbic para oír a los socialistas.

Tanto el líder del PSOE como Iceta han cargado contra el PP por, a su entender, estar detrás de una campaña que busca la desmovilización de la izquierda.

"Primero caja B, y ahora campaña en B. El PP no tiene remedio", ha ironizado Sánchez, que ha llamado a concentrar los apoyos en el Partido Socialista para "romper el muro del bloqueo" y abrir una etapa de "estabilidad" en España con un gobierno "fuerte" que pueda hacer frente a todos los desafíos y amenazas que se le planteen.

Mientras se celebraba el mitin, en el exterior, varios centenares de personas se han concentrado para protestar contra de la presencia de Pedro Sánchez, en un acto convocado a través de las redes sociales por el grupo independentista Pícnic per la República.