Sánchez no da pistas sobre la renovación de la Corona y elogia a Felipe VI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dado pistas este miércoles de la situación en que se encuentra la hoja de ruta que anunció hace justo un año para renovar la Corona para que fuera más ejemplar y transparente y se ha limitado a mostrar su "absoluto reconocimiento" a la labor de Felipe VI.

"Cuando tengan noticias, será porque así se produce", ha contestado Sánchez a la pregunta de en qué punto estaba el plan sobre la monarquía en la comparecencia ante los medios ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer un repaso político y económico del año que acaba.

En el balance que hizo hace un año, el jefe del Ejecutivo anunció que la Corona iba a emprender "paso a paso" una "hoja de ruta de renovación" en cuanto a transparencia y ejemplaridad, en línea con las medidas adoptadas por Felipe VI desde el comienzo de su reinado en junio de 2014.

Sánchez se ha ceñido a elogiar la tarea que está desempeñando don Felipe: "Absoluto reconocimiento a la labor que está haciendo el jefe del Estado y el compromiso personal, de mi partido y de mi Gobierno por las instituciones constitucionales".

"En todas las preguntas que me han hecho sobre el actual jefe del Estado, he reconocido el ejercicio de transparencia y ejemplaridad que ha venido desempeñando desde que ostenta la Jefatura del Estado. En eso me mantengo y eso reafirmo", ha incidido.

El presidente del Gobierno no ha concretado si su plan de renovación de la monarquía se va retomar en 2022 o si se pondrá en marcha una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo cierre las investigaciones que tiene en marcha sobre los presuntos negocios ocultos del rey Juan Carlos.

En la rueda de prensa, también se le ha interpelado por la demanda por acoso que Corinna Larsen mantiene contra el rey emérito ante el Tribunal de Londres y si el Gobierno considera que don Juan Carlos sigue siendo parte de la casa real, en lo que se apoya el padre de Felipe VI para defender su inmunidad en este caso.

Respecto a esto último, Sánchez ha respondido: "Lo que decidan en este caso los jueces o, mejor dicho, no los jueces, sino la condición que se dé, será la que respete como presidente del Gobierno".