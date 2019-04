Sánchez pide el voto a los que dudan ante un "mar de siglas"

ELECCIONES PSOE

El presidente Pedro Sánchez ha pedido el voto a los que tienen dudas ante el "mar de siglas" que concurre a las elecciones del 28 de abril, en un mitin multitudinario en Castellón en el que ha insistido en su "no es no" a un referéndum soberanista en Cataluña.,"Ante este mar de siglas hay gente que se siente dubitativa, que tiene dudas, y me parece lógico, pero cuando hay que decidir entre avanzar y retroceder las dudas se disipan", ha argumentado el candidato del PSOE