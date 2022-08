Sánchez pide al PP que deje de bloquear el acuerdo para renovar el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que cumpla con el acuerdo alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y abandone la actitud "obstruccionista de bloqueo", al tiempo que ha llamado a la lealtad constitucional del principal partido de la oposición.

En una rueda de prensa en Santa Cruz de La Palma el presidente del Ejecutivo ha enfatizado que la renovación del CGPJ lleva bloqueada exactamente 1.351 días, y ha subrayado que no hay precedentes en Europa ni en la historia democrática española en lo referente al gobierno de los jueces.

Sánchez ha admitido un pacto con la dirección del PP para renovar la cúpula del CGPJ y por ello ha renovado sus demandas de responsabilidad al principal partido de la oposición y que cumpla "con lo firmado, con la ley y con la Constitución, que se tiene que cumplir del primero al último de sus artículos".

"Esta actitud obstruccionista de bloqueo, de decir no a todo y, sobre todo, de no renovación de uno de los principales poderes de la democracia no tiene precedentes", ha insistido Pedro Sánchez.

El presidente ha destacado además que el Gobierno "tiende la mano" y está dispuesto a renovar el CGPJ "mañana mismo", por lo que ha reiterado su petición al PP de que cumpla "con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma".

La misma demanda de responsabilidad la ha formulado el presidente en relación con las medidas de ahorro energético, para lo que ha pedido el espíritu de unidad que se vivió en La Palma tras la erupción volcánica ya que, ha continuado, España está siendo solidaria con sus socios europeos frente "al chantaje de Putin".

España tiene mucho que aportar para que otros países europeos puedan reducir la dependencia energética del gas ruso y en cuanto a la petición alemana de que haya una conexión desde suelo español, es algo que "España ha venido reclamando a Europa desde hace mucho tiempo", ha recordado Pedro Sánchez.