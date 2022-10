Sánchez pide al PP que aclare si apoya el tope al gas y revalorizar pensiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado al PP que dé una respuesta clara sobre si apoya la solución ibérica de topar el precio del gas para limitar la inflación energética, así como para otras de sus últimas propuestas, como subir las pensiones y el salario mínimo según el IPC.

En un mitin del PSOE en el paseo del Espolón de la ciudad de Soria, Sánchez ha subrayado que en "tiempos de miedo e incertidumbre" los responsables políticos tienen "la obligación de dar certezas", por lo que ha instado al PP a aclarar si apoya topar el precio del gas, revalorizar las pensiones y el salario mínimo, y aumentar gravámenes a grandes energéticas, bancos y fortunas.

Sí lo defienden los socialistas, "mientras otros no sabemos qué piensan, porque no se posicionan, en esa ambigüedad calculada", ha añadido el también secretario general del PSOE, quien, no obstante, ha concluido: "A estas alturas de la historia, ya sabemos muy bien qué piensa el Partido Popular y qué intereses defiende y qué intereses no defiende, que son los de la mayoría social de este país".

El tope al precio del gas aprobado en mayo ha permitido un ahorro a los consumidores españoles de 2.900 millones de euros, ha señalado Sánchez, y ha resaltado que el precio que se paga ahora es el 35 % inferior al de Francia y el 50 % inferior al de Alemania.

Ha deseado mayor autonomía energética para España tras repasar que la capacidad instalada eólica se ha multiplicado por 12 desde que él gobierna, en los últimos cuatro años; y la fotovoltaica por 142 y el autoconsumo energético por 410.

Sánchez ha defendido la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuyo mantenimiento se sitúa en el 12 % del PIB en España, frente al 14 % en Portugal y el 16 % en otros países europeos, por lo que las advertencias contra el Pacto de Toledo surgen "de la derecha política, económica y mediática que quieren convertir en mercancía lo que es un derecho".

Cuando en 2020 fue debatida la recomendación segunda del Pacto de Toledo, la que afecta a su revalorización según el IPC, solo Vox votó en contra, ha recordado Sánchez, para preguntarse a continuación si el PP ahora está cambiando de posición, pues "no habla claro, es ambiguo".

El presidente del Gobierno ha remarcado que las pensiones pueden subir conforme al IPC e incluso volver a llenar de nuevo la hucha para su futuro gracias a la reforma laboral, que ha permitido que el 80 % del empleo sea ahora fijo y que lo sea el 40 % de los contratos que se firman.

"La dignidad laboral y salarial también llena la hucha de las pensiones y garantiza la revalorización de las pensiones", ha subrayado.

Frente a la inflación, ha recordado que el Gobierno ha aprobado desde junio diez paquetes de medidas con los que han desplegado 35.000 millones de euros.

Y frente a quienes defienden bajadas de impuestos para que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, ha apuntado que un trasplante de corazón cuesta unos 90.400 euros y que un año de educación de un escolar sale por 6.000 euros y de un universitario por unos 9.000 euros.

"Con nuestros impuestos recibimos mucho más de lo que damos", ha agregado, antes de indicar que no quiere que nadie se tenga que hipotecar "para mandar a sus hijos a la escuela o la universidad o para un tratamiento de cáncer".

La descentralización institucional acometida por su Gobierno este año nunca la hubiera emprendido el PP, ha dicho Sánchez, que ha recordado las ventajas fiscales para el empleo indefinido específicas para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca que anunció hace unos días en el Congreso.

"Aquellos que más tienen más tienen que contribuir, ya sean territorios o ya sean personas, y quienes menos tienen más tienen que recibir de aquellos que más tienen", ha resumido Sánchez la política redistributiva que aplica el PSOE donde gobierna, tras repasar la gestión realizada por su Gobierno durante la pandemia y subrayar que España ha llegado a su mayor tasa de empleo desde 2008.

También ha rememorado sus recuerdos infantiles de la victoria socialista en 1982 y ha arengado a los socialistas sorianos frente a quienes tratan de "horadar y socavar la esperanza".

"Nos quieren con los brazos caídos y nosotros vamos a pelear hasta el final", ha dicho, en modo preelectoral, para cerrar el mitin.

A Sánchez le ha precedido en la palabra el líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha aplaudido "la fiscalidad diferenciada" que tendrán los sorianos "gracias a los socialistas" y no "a los de las pancartas y las banderas", en referencia al partido Soria Ya, sobre quienes ha apuntado también que si dicen que "no son de derechas ni de izquierdas" seguramente es que son de derechas, "como pasó con Ciudadanos".

También han intervenido la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha lamentado que la Junta lleve 35 años "dando la espalda" a la provincia soriana, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien ha instado a "aplicar al nuevo contrato social un contrato territorial".