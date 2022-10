Sánchez pide al PP que aclare si apoya el tope al gas y revalorizar pensiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado "una respuesta clara del PP" sobre si apoya la solución ibérica para limitar el precio de la energía, que pasa por topar el del gas, así como para otras de sus últimas propuestas, como subir las pensiones y el salario mínimo según el IPC.

En un mitin del PSOE en el paseo del Espolón de la ciudad de Soria, Sánchez ha subrayado que en "tiempos de miedo e incertidumbre" los responsable políticos "del Gobierno y de la oposición" tienen "la obligación de dar certezas", por lo que ha instado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar si apoya topar el precio del gas, revalorizar las pensiones y el salario mínimo, y aumentar los gravámenes a las grandes energéticas, bancos y fortunas.

Sí lo defienden los socialistas "mientras otros no sabemos qué piensan porque no se posicionan, en esa ambigüedad calculada", ha añadido el también secretario general del PSOE, quien, no obstante, ha concluido: "A estas alturas de la historia ya sabemos muy bien qué piensa el Partido Popular y qué intereses defiende y qué intereses no defiende, que son los de la mayoría social de este país".