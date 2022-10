Sánchez pide a Junts superar el 2017 porque Cataluña está infinitamente mejor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, de estar en la "antipolítica" y le ha pedido que su formación "supere" el año 2017 porque "la Cataluña de 2022 está infinitamente mejor".

En su turno de respuesta a la intervención de los grupos minoritarios en la Cámara Alta, Sánchez ha asegurado que, de hacerlo, conectarían con una gran mayoría de catalanes que quiere pasar página.

Frente al "monotema" de la "autodeterminación y amnistía" del que siempre quiere hablar Cleries, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a abogar por el acuerdo, porque la política -ha dicho- se hace en torno a una mesa, con diálogo.

"No creen en la mesa de diálogo, no se presentaron (...). Dirán que no ha habido acuerdos, otra cosa es que no les gusten. Juegan al cuanto peor mejor", ha replicado Sánchez, quien ha agregado que en Junts "ponen velitas" para que gobiernen la derecha y ultraderecha.

Ha negado por último que el Ejecutivo maltrate a Cataluña y ha asegurado que se ha "cumplido" en inversión pública, con un 42% más de recursos que en los cinco años del Gobierno de Mariano Rajoy.