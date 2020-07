Sànchez pide a la juez seguir en tercer grado hasta que resuelva si lo avala

El exlíder de la ANC Jordi Sànchez ha pedido a la juez de vigilancia penitenciaria que le permita seguir en tercer grado hasta que resuelva el fondo del recurso de la Fiscalía en contra de su semilibertad, ya que entiende que no hay motivos para su suspensión cautelar porque no existe riesgo de fuga.

Así lo sostiene el abogado de Sànchez, Jordi Pina, en un escrito, al que ha tenido acceso Efe este miércoles, en que pide a la titular del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña que revoque la providencia en que ayer suspendió cautelarmente su tercer grado, porque la ve como una decisión que "carece de toda lógica".

Además, Sànchez muestra su "estupor" por la interpretación de la juez respecto del artículo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé que se pueda suspender cautelarmente una clasificación penitenciaria si recurre la Fiscalía en casos de delitos graves, ya que lo limita a la fase de apelación ante el Supremo, un trámite que aún no ha llegado en este procedimiento.

La juez de vigilancia penitenciaria estimó ayer la petición de la Fiscalía y acordó revocar cautelarmente el tercer grado que la Generalitat concedió al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los exconsellers Joaquim Forn y Raül Romeva y a los Jordis, mientras resuelve el recurso del ministerio público en que pide que se anule su semilibertad para no crear sensación de "impunidad".

Según Sànchez, la decisión de la magistrada "carece de toda lógica" porque entiende que, no sólo no está justificada en aplicación de la LOPJ, sino que además tendría que haber decidido mantener al exlíder de la ANC en tercer grado hasta resolver el fondo del asunto, debido a que no existe riesgo de fuga, como lo ha acreditado regresando a prisión después de cada permiso, en sus salidas laborales y en las semanas en que ha estado vigente su semilibertad.

La defensa de Sànchez insiste en que no existe base legal para adoptar la medida cautelar, ya que la suspensión automática del tercer grado queda reservada en el caso de recursos de apelación, en este caso ante el Tribunal Supremo.

Por este motivo, considera que lo que parecería "más razonable" habría sido mantener a Sànchez en tercer grado hasta que la juez resolviera sobre el fondo del recurso de la Fiscalía, ya que si no se están provocando consecuencias "perjudiciales" para el exlíder de la ANC.

Aún en el "hipotético supuesto" de que fuese posible aplicar la suspensión automática del tercer grado en esta fase, antes de que el recurso llegue al Supremo, Sànchez entiende que revocar ahora su semilibertad sin haber valorado el fondo del asunto carece de sentido.

También pide a la juez que revoque la providencia en que acordó suspender su semilibertad y dicte una nueva argumentando su decisión, ya que si no se están vulnerando sus derechos a una tutela judicial efectiva.

En su recurso, Pina resalta que la literalidad de la Disposición Adicional Quinta de la LOPJ limita el carácter suspensivo de los recursos de Fiscalía sobre la clasificación de presos por delitos graves a la fase de apelación ante el Supremo.

La juez, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, concluyó que podía adoptar esta decisión cautelar porque entiende que impugnar una resolución administrativa de la Generalitat se corresponde a la práctica con un recurso de apelación, lo que para la defensa de Sànchez supone una "interpretación extensiva" de la ley en perjuicio del acusado.