Sánchez pide a Casado "recoger el guante" para extender los pactos de reconstrucción a CCAA y ayuntamientos

Casado le recalca que el PP "siempre" está abierto al diálogo pero "sobre todo está a favor" de crear una comisión en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado al líder del PP, Pablo Casado, que "no recoja el guante" que le ofrece para extender los acuerdos de reconstrucción a comunidades y ayuntamientos, no solo en la comisión que se va a crear en el Congreso para afrontar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. El jefe de la oposición le ha respondido que su partido "siempre" está abierto al diálogo, pero "sobre todo está a favor" de esa comisión en la Cámara Baja que aún no se ha constituido.

El duelo parlamentario entre Sánchez y Casado en la sesión de control se ha convertido en una continuación del debate anterior sobre la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, en el que el jefe del Ejecutivo ha hecho un llamamiento a extender esos pactos a autonomías y ayuntamientos, con un mensaje también a Ciudadanos, partido que tiene la llave de varios gobiernos autonómicos del PP.

Sánchez ha asegurado que parece que el presidente del PP "busca cualquier excusa para tratar de no acordar con el Gobierno de España". "Le estoy ofreciendo no solamente un acuerdo por la reconstrucción social y económica en el Congreso sino también allí donde gobierna el PP y ustedes simplemente no dicen nada, no recogen el guante que le ofrece el PSOE", ha manifestado.

Casado ha afirmado después: "Y claro que le contesto, señor Sánchez. Nosotros siempre estamos a favor del diálogo y llevo dos años intentado pactar con usted en diversas materias". Eso sí, ha agregado que el PP "sobre todo está a favor de la comisión parlamentaria" sobre el coronavirus que le propuso en la reunión que mantuvieron el pasado lunes.

Además, ha señalado que "hoy" el PP ha apoyado la tercera prórroga del estado de alarma y ha indicado que el Gobierno no puede ver "falta de colaboración" en su partido cuando son los "socios" de Sánchez los que han optado por la abstención.

Casado ha preguntado además a Sánchez porqué esa comisión parlamentaria no se constituyó este martes, tras debatir este asunto en la Junta de Portavoces del Congreso. "¿Es que le han telefoneado sus socios para decirle algo al respecto?", ha interpelado.

CRUCE DE REPROCHES SOBRE LOS "ERRORES"

Como ha ocurrido en el debate anterior, Casado ha echado en cara a Sánchez que no cite a los fallecidos y le ha preguntado si cree que por no mencionarlos "desaparecen", igual que "los niños cuando se tapan los ojos" o las "avestruces cuando esconden la cabeza en el ala".

"Le pregunto por tercera vez, ¿por qué esconde a los fallecidos en sus intervenciones sucesivas del día de hoy? ¿Por qué no publican las cifras reales y decretan el luto oficial que merecen?", ha demando. Y una vez más a emplazado a Sánchez a "reconocer algún error" y "pedir disculpas" por las "negligencias del Gobierno" en la gestión de la crisis del Covid-19.

Sánchez le ha respondido que no hay ningún Gobierno ni en España ni fuera de sus fronteras que pueda decir que "no ha cometido ningún error" y ha señalado que él lo ha dicho en "muchas" de sus comparecencias. Según ha añadido, llegaron "tarde", pero actuaron "antes".

"Si uno mira cuando se decretó el estado de alarma en España en relación con otros países, es evidente que nosotros actuamos antes", ha recalcado, para insistir en que su Ejecutivo ha cometido errores pero también ha tenido "aciertos".

En este punto, Sánchez ha emplazado al PP a reconocer esos aciertos, como abrir espacios de diálogo con las autonomías o los agentes sociales. "Creo que estamos haciendo cosas de manera acertada. ¿Hemos cometido errores? Sin duda alguna, pero también hemos tenido aciertos en la gestión", ha afirmado.

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo ha preguntado a Casado si él y su partido no han cometido errores y ha aludido al "deterioro" y la "desinversión en la sanidad pública" que, según ha dicho, se ha producido con los Gobiernos del PP. No obstante, ha dicho que es momento de soluciones y "no de reproches" y le ha "tendido la mano" para la "reconstrucción" que necesita España.

CASADO: "HARTOS" DE LA "SOBERBIA Y LA INCOMPETENCIA"

Casado ha afirmado que los españoles no están "ni felices ni contentos" sino "hartos de un Gobierno al que le sobra soberbia, incompetencia y mentiras", como la relativa a su juicio a la "letalidad en la Comunidad de Madrid", que fue "donde hubo centenares de manifestantes por el 8 de marzo y espectáculos deportivos.

También ha criticado las "mentiras" del Gobierno sobre la sanidad madrileña cuando en los últimos 10 años esta región "ha incremento en 11.000 profesionales sanitarios sus plantillas, en 14% el presupuesto en sanidad pública y ha abierto 12 hospitales públicos y 100 centros de salud pública". "¿Así quieren pactar ustedes? ¿Haciéndonos responsables de sus errores?", ha interrogado.

Asimismo, Casado ha preguntado de nuevo a Sánchez "para quién eras las comisiones en la compra de tets y mascarillas fraudulentos y defectuosos" y "quién dio la orden a la Guardia Civil para que persiguiera las informaciones críticas contra el Gobierno".

EL PP: "SÁNCHEZ NO CONTESTA" SOBRE EL RESCATE

El presidente del PP también le ha preguntado de nuevo si va a "pedir el rescate a la UE como dice el primer ministro italiano y con qué coste para los españoles". "Si no nos dice la verdad y nos sigue engañando, difícilmente nos podrá pedir su apoyo", le ha espetado.

La dirección nacional del PP se ha quejado al término del debate que el presidente del Gobierno no haya respondido a las preguntas formuladas por Casado, en especial la relativa al rescate. "Sánchez NO contesta", ha denunciado en Twitter el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.