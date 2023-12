Sánchez ofrece al independentismo un acuerdo sobre financiación, catalán y Hacienda autonómica, pero sin referéndum

Considera que si la negociación se limitase a una consulta sobre independencia, no cumpliría sus expectativas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este jueves al independentismo catalán un acuerdo para reforzar la financiación autonómica, el autogobierno y también sobre el uso del catalán. Además, ha abierto la puerta al desarrollo de una Hacienda autonómica, al señalar que es una posibilidad que recoge el Estatuto de autonomía.

Por el contrario, ha insistido en rechazar un referéndum de autodeterminación y considera que si la negociación se quedase solo en esta medida no cumplirían sus expectativas ni su obligación con la ciudadanía.

Así lo ha señalado en una comparecencia este jueves en el Palau e la Generalitat de Barcelona, después de mantener una reunión de una hora y cuarto con el presidente catalán, Pere Aragonès, el primer encuentro de ambos dirigentes después de la reelección de Sánchez como presidente, en parte gracias a los votos de ERC.

Sánchez ha insistido en su rechazo al referéndum, pero ha abogado por "avanzar en un acuerdo" durante los próximos cuatro años de legislatura para reforzar el autogobierno de Cataluña, dentro de la Carta Magna. Además, considera que hay voluntad "total" en ambas partes.

"En ese marco, dentro de la Constitución, podremos hablar de muchas cosas", ha señalado. "Sin duda alguna de reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno en Cataluña y hablar de todas aquellas cosas que definen a la sociedad catalana, por ejemplo, en el ámbito de la lengua", ha indicado.

LA HACIENDA AUTONÓMICA ESTÁ EN EL ESTATUTO

Además al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a llevar a cabo el desarrollo de una Hacienda autonómica para Cataluña a cambio de que el separatismo renuncie a celebrar un referéndum de independencia, Sánchez ha remarcado que la Agencia Tributaria "es algo que está en el Estatuto de Autonomía" catalán "que está por desarrollar", según ha precisado. "Cuestión distinta es cómo se materializa", ha añadido a continuación.

En todo caso, Sánchez ha destacado la "normalidad institucional" que a su juicio existe ahora entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, así como la cooperación, colaboración y voluntad compartida por ambos gobiernos y los respectivos partidos que los sustentan.

De este modo pretenden "dejar atrás un tiempo de discordia, enfrentamiento y de confrontación" y darse una oportunidad para el "reencuentro" y la superación del "conflicto político", según ha afirmado el presidente del Gobierno. Sánchez considera que la voluntad es "total" por parte de ambas administraciones y asegura que van a trabajar los próximos cuatro años para llegar a ese acuerdo.

ARGUMENTOS CONTRA EL REFERÉNDUM

En una entrevista este mismo jueves Sánchez rechazó el referéndum y aseguró que es una medida "inconstitucional" y después de verse con Aragonès profundizó en esta idea al señalar que "no hay ninguna Constitución en el mundo que acepte la segregación de una parte de su país". "No la hay, tampoco en España", ha subrayado.

En segundo lugar, se ha mostrado a favor de lograr acuerdos "transversales" que representen a una mayoría de una sociedad que es "plural" y por tanto ofrecer "un acuerdo y no una disputa, una confrontación, una discordia" como a su juicio ocurrió desde 2010 hasta qué el llego a La Moncloa en el año 2018.

"Desde el punto de vista tanto político como material, nosotros vamos a trabajar por la convivencia y porque la política haga su trabajo y logremos un acuerdo que represente a una amplia mayoría de la sociedad catalana, que, insisto, es plural", ha reiterado.

En esa misma línea ha indicado que si la negociación se quedase "simplemente" en defender un "sí o no" a un referéndum, no habrían cubierto sus expectativas, no habrían hecho los deberes ni cumplido su obligación con la ciudadanía.