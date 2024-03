Sánchez no ve "novedad" en una candidatura de Puigdemont porque ya lo hizo en 2017 y pide mirar al futuro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que una hipotética candidatura a las elecciones catalanes de Carles Puigdemont no supone ninguna "novedad" porque ya se presentó en el pasado. Por el contrario pide a los catalanes "mirar adelante y no atrás" y considera que estos comicios son una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire adelante y no tanto al año 2017 cuando se llevó a cabo el procès.

A su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en Bruselas, Sánchez ha señalado que serán los catalanes quienes digan alto y claro el próximo 12 de mayo si apuestan por mirar hacia adelante o atrás. En este sentido apunta que Puigdemont "no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2017, no hay novedad en eso", ha indicado.

Sánchez ha sido interrogado sobre este asunto, horas antes de que Puigdemont desvele si finalmente concurre a las catalanas, después de permanecer huido de la Justicia española desde el año 2017 y una vez que se ha llegado a un acuerdo para aprobar la Ley de Amnistía de la que se vería beneficiado.

Además, señala que los socialistas tienen "al mejor candidato" con Salvador Illa, que a su juicio ha demostrado en estos últimos tres años que se puede hacer oposición útil poniendo al frente el interés general de los catalanes.

