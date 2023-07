Sánchez niega haber usado el Falcon para ir a los mítines y dice que si fuera por PP y Vox tendría que ir en "autostop"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hoy que haya utilizado el avión oficial Falcon para ir a los mítines de su partido político y cree que si fuera por PP y Vox él tendría que viajar en "autostop" por que no reconocen la legitimidad de su Gobierno.

Durante una entrevista en el programa de Ana Rosa, en Tele 5, recogida por Europa Press, ha recriminado que se hayan sobrepasado las líneas rojas contra él en los medios de comunicación y por parte de la derecha acusándole, entre otras cosas de ser un obseso del poder, del Falcon, un golpista y un filoetarra a pesar de ser un presidente elegido democráticamente en las urnas.

En este punto, el jefe del Ejecutivo ha negado que haya usado el Falcon para ir a los mítines de su partido: "Es que no es cierto eso". Ante lo que la presentadora le ha apuntado que siempre se ponía alguna inauguración en el lugar donde había el mitin.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha insistido en que "el Falcon es la manipulación del sanchismo, al igual que la maldad y la mentira" y ha añadido que se trata de un "medio de transporte aéreo comprado en 1993 por el presidente Aznar", teniendo un lapsus porque éste no llegó al Gobierno hasta 1996.

También se ha equivocado al afirmar que también lo habían utilizado tanto Aznar como Feijóo y nunca había sido un problema, aunque acto seguido ha corregido precisando que se refería a Mariano Rajoy y no a Feijóo. "Perdón, algunas veces tenemos estos lapsus", ha precisado.

No obstante, ha querido dejar claro que él no ha utilizado el avión oficial más que otros presidentes del Gobierno: "Yo no se de dónde salen esos datos. Yo le niego la mayor".

Ha insistido en que se trata de un transporte aéreo para las personalidades de este país, pero que si fuera por el PP y por Vox, él tendría que ir en "autostop" porque no reconocen la legitimidad del Gobierno ni la suya.